LASK Linec - Slavia, hosté mají nakročeno ke třetímu čtvrtfinále za čtyři roky

Osmifinálová odveta se hraje na osmitisícovém útulném stadionu v St. Pöltenu, protože Linec svou vyhovující arénu nemá.

Navíc tam v letošním ročníku nastoupí poprvé, podzimní část evropských pohárů absolvoval v Klagenfurtu.

ONLINE: LASK Linec - Slavia Utkání sledujeme minutu po minutě

To už je první výhoda pro Slavii. Ta druhá zásadní je náskok z prvního utkání, které slávisté vyhráli 4:1.

Aby rakouský klub dotáhl duel do prodloužení, musí vyhrát o tři branky, což je vzhledem k síle obou soupeřů takřka nereálné.

Slavia je jednoznačným favoritem na postup a bylo by překvapením, pokud by do čtvrtfinále nepostoupila.

Loni byla mezi nejlepšími osmi v Evropské lize, kdy postupně vyřadila Leicester a Rangers, ztroskotala na Arsenalu.

Na jaře 2019 ve vyřazovací fázi Evropské ligy přešla přes Genk i favorizovanou Sevillu, nestačila až na Chelsea.