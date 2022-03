Český trenér, kterého však v Česku zná jen málokdo.

Nebýt čtvrteční pohárové odvety pražské Slavie proti Linci, což je tým, ve kterém Bufka prožil nejlepší léta kariéry, zůstal by jeho příběh patrně i nadále v pozadí. Ale nebyla by to škoda?

Je vlastně trochu záhadou, proč se o něm v rodné zemi mluví tak málo.