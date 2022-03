Trpišovský i o nemocném Tvrdíkovi: Celou noc jsem nespal, zasáhlo nás to

Bylo jasné, že otázka na aktuální, ale smutné téma padnout musí. Tvrdík je v rekonvalescenci a čeká ho zhruba čtyřměsíční pracovní pauza.

„Věděl jsem to už od minulého týdne a musím přiznat, že jsem celou noc nespal, když mi to řekl. Hluboce se mě to dotýká, protože je to náš boss, šéf, všechny nás do klubu přivedl. Současnou Slavii vybudoval a máme k němu blízký vztah,“ uvedl Trpišovský.

Jak informace o jeho nemoci ovlivnila tým?

Hodně nás to zasáhlo. Snažíme se ho povzbuzovat, protože víme, jak moc mu na Slavii záleží. Chceme mu pomoct v boji, který bude dlouhodobý. Snad mu na hřišti uděláme radost.

Slavia - LASK Linec ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Postupem přes LASK Linec a třetím evropským čtvrtfinále za poslední čtyři sezony?

Pro Slavii by něco takového znamenalo fenomenální úspěch. Chybí nám poslední zápas, navíc máme utkání s Lincem dobře rozehrané, ale pozor: pořád proti nám stojí houževnatý soupeř, který i v prvním duelu v Praze ukázal svou kvalitu.

Vyhráli jste ale 4:1.

Protože nám pomohlo rychlé vedení dva nula, ale i LASK byl v některých fázích utkání nepříjemný. Potvrdil to pak i ve víkendovém ligovém zápase, který s přehledem zvládl (LASK porazil v úvodním duelu skupiny o udržení Tirol 6:0). Proto očekávám minimálně stejně těžkou práci jako před týdnem.

Dlouhý seznam marodů i jedna dobrá zpráva: v neděli už s Provodem? Když dostal v tiskovém sále na stadionu v Sankt Pöltenu, kde ve čtvrtek Slavie odehraje odvetu osmifinále Konferenční ligy proti Linci, otázku na aktuální seznam marodů, reakce kouče Jindřicha Trpišovského byla výmluvná: „A nebude jednodušší, když vám vyjmenuju, koho máme k dispozici?“ Slávisté budou při skládání sestavy omezeni i soupiskou, na které scházejí například Hovorka či Jurásek. Ve vlaku do Rakouska chyběl zraněný Samek, stoprocentně fit pořád není Masopust a zcela mimo je Krmenčík. Naopak Schranz, Lingr i Kačaraba by měli být na rozdíl od domácího utkání připraveni. „Tým je ale celkově hodně dobitý. Budeme rádi, když dáme dohromady základní jedenáctku a čtyři pět hráčů na dostřídání. Situace se mění každou hodinu, ale jednu dobrou zprávu mám: blíží se návrat hráče, na kterého všichni dlouho čekáme.“ Lukáš Provod, kometa minulé sezony, se zranil loni v květnu a do akce by mohl jít po necelém roce v nedělním ligovém utkání proti Českým Budějovicím. Na seznamu pro evropské poháry jeho jméno chybí.

Tenkrát jste se orosil, když jste před utkáním slyšel otázku o případné cestě do finále. Co teď?

Nic se nemění. Odvetu s Lincem chceme vyhrát jako každý jiný zápas - třeba i s ohledem na koeficient. Pak nás čeká ještě nedělní ligový duel, po něm repre pauza. A co přinese čas? Uvidíme.

Během vaší éry jste Slavii v evropských pohárech vydělali už přes miliardu a půl korun, jak finanční stránku věci jako trenér vlastně vnímáte?

Vůbec. Spíš jsme s klukama řešili transferové částky při odchodech některých hráčů, kdy přemýšlíte, jak je následně nahradit. Ale o tomhle jsem ani nevěděl. Je příjemné, když jsou s úspěchy spojené i vydělané peníze pro klub, na druhou stranu musíte počítat s náklady, které to přináší. Všichni ale víme, jak je to v Česku například s příjmy z televizních práv, a proto je pro nás tenhle bonus evropských soutěží strašně důležitý. Umožňuje nám to další rozvoj.

Mimochodem, chystáte před čtvrtečním utkání zase nějaké překvapivé tahy v sestavě?

Vycházíme tentokrát hlavně z aktuální situace: blíží se reprezentační přestávka, takže nemáme důvod se šetřit. Můžu slíbit jen, že sestava bude taková, abychom se prosadili vlastní hrou a zároveň jsme eliminovali přednosti soupeře.

Promluví do ní i karetní ohrožení některých vašich hráčů? V případě napomínání by v dalším kole stáli Mandous, Masopust, Ousou, Ševčík a Traoré.

Máme to v hlavě, protože o zmíněné hráče určitě nechceme přijít. Ale zároveň nesmíme opomenout kvalitu soupeře. Z prvního utkání se jistě poučí. My navíc na některých postech nemáme nad čím přemýšlet, nemáme ani na výběr. Nejdůležitější je pro nás proto zvládnout zápas a zajistit si postup. A další okolnosti? Uvidíme podle vývoje.