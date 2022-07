Slavia a cizinci: české pravidlo jde proti. Ale dobře, že ho máme, říká Trpišovský

„Bereme to jako fakt. Takhle se to aktuálně sešlo a nemyslím si, že by to pro nás v sezoně byla zase až taková hrozba,“ poznamenal Jindřich Trpišovský, slávistický kouč.

Zatímco v Evropě žádná omezení pro legionáře (na rozdíl od minimálního počtu odchovanců) neexistují, v Česku je situace pro fotbalisty ze zemí mimo Evropskou unii o mnoho komplikovanější. Je jisté, že Slavia bude muset v nové sezoně pečlivě počítat a při skládání sestavy zvažovat každé jméno.

Slavia před odvetou proti St Joseph’s Po venkovní výhře 4:0 je odveta proti trpaslíkovi z Gibraltaru formalitou. „Proto obměníme sestavu i vzhledem k dalším zápasům a tomu, aby si někteří noví hráči vyzkoušeli domácí prostředí,“ poznamenal Jindřich Trpišovský. V bráně zůstane Mandous, nenastoupí lehce zraněný Sor. Jinak jsou varianty otevřené. Slavia by ráda před domácím publikem překonala i svůj historicky nejvyšší pohárový výsledek. „Kolik to je? 5:1? Vidíte, ani jsem o tom nevěděl,“ rozesmál se záložník Lukáš Provod na středeční tiskovce. Vzápětí však dodal: „Jakýkoli rekord a jakákoli stopa v Evropě je dobrá. Uděláme všechno, abychom tohle skóre překonali.“ Hraje se ve čtvrtek od 19 hodin v Edenu.

Tuzemský soutěžní řád totiž říká: „V jednom utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo kandidátských zemí Evropské unie.“

Červenobílí přitom mají aktuálně na soupisce hned sedm takových hráčů. Brazilce Ewertona a Santose, Nigerijce Sora, Usora a Olayinku, Liberijce Oscara a Traorého z Pobřeží slonoviny.

Do výčtu nepatří stoper Ousou, který má vedle syrského i švédské občanství, posila Tiéhi, jenž vlastní také francouzský pas, a nově ani ukrajinský obránce Kačaraba, protože jeho země se po únorové ruské invazi zařadila na zmíněný seznam kandidátských zemí EU.

„Vždycky u nových hráčů řešíme hlavně jejich dostupnost a to, jestli nám budou schopni pomoct. To ostatní je věc druhá,“ říká slávistický kouč. „České pravidlo o cizincích jde sice aktuálně proti nám, ale já tvrdím: buďme za něj rádi. Jsme menší země a musíme myslet na to, aby naši domácí mladí hráči dostávali příležitost.“

Ale jak to jde dohromady s počínáním Slavie?

Nový pilíř klubu

Není to tak, že by červenobílí znenadání vyrazili na zcela novou a neprobádanou cestu.

Vždyť už v minulosti se jí - sportovně i ekonomicky - vyplatila například sázka na africké věže Deliho s Ngadeuem či na kometu Simu. Odteď by však měl být nábor cizinců systematičtější a hlavně dlouhodobější.

Důkazem je nedávné prohloubení spolupráce s akademiemi v Nigérii či Senegalu nebo chystaný nástup záložníka Traorého do managementu klubu. „Už teď pomáhá s cestou africké spolupráce, což je jeden z nových pilířů Slavie,“ řekl šéf Jaroslav Tvrdík s tím, že další talenty z Afriky by do Edenu měly dorazit ještě v průběhu léta a na podzim.

„A pokud budou růst podobně rychle jako Moses Usor, má se Slavia na co těšit,“ zmínil poslední z řady afrických objevů.

Na jaře ještě nastupoval za béčko, ale v průběhu letní přípravy se vypracoval v důležitý článek prvního týmu. V generálce i úvodním soutěžním utkání sezony nechyběl v základní sestavě, ve které byl jedním z osmi zahraničních hráčů.

Úplný rekord to ovšem v případě Slavie není.

Ještě víc cizinců nasadila třeba v jarní odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy, kdy od začátku z Čechů hráli jen Mandous s Lingrem. Mimochodem, ani tehdejší složení by na domácí scéně neobstálo, protože v základu bylo šest jmen hráčů mimo EU (do této kategorie v minulé sezoně patřili i Kačaraba a Talovjerov).

Maximum drží Sparta

A dokonce deset hráčů z ciziny nasadila v ligovém utkání v Jablonci před čtyřmi lety fotbalová Sparta, což byla naprostá rarita. Jediným Čechem v základní sestavě byl tehdy Martin Frýdek.

I proto je zajímavé sledovat, jak se směřování obou rivalů v poslední době proměnilo.

Sparta se po neúspěšném modelu takzvané internacionalizace celého kádru vrátila zejména k sázce na domácí, potažmo slovenské hráče, byť ji řídí zahraniční realizační tým.

Zato na slávistické soupisce, kterou naopak staví ryze český trenérský štáb, napočítáte už nyní podobný počet domácích hráčů i cizinců - výjimkou tvoří jen brankáři.

„Určitě nemůžeme chtít, aby u nás v Česku v jednom týmu hrálo pravidelně deset jedenáct cizinců v sestavě,“ pokračoval během středeční tiskovky v Edenu Trpišovský. „I proto je otázka, jaké parametry ještě výhledově můžeme nastavit. Jestli třeba nezvýhodnit určitými bonusy kluby, které budou nasazovat mladé domácí hráče, jako se to děje v některých okolních zemích...“

„Tohle celé je však na mnohem širší a obsáhlejší diskusi do budoucna,“ doplnil vzápětí.

Pro Slavii je ovšem téma cizinců a regulí okolo nich aktuální právě teď.