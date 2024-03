Historický postup do čtvrtfinále? Musíme se vyždímat, ví plzeňský trenér Koubek

„Máme velkou motivaci a touhu to dokázat,“ prohlásil plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Plzeň – Servette ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Bude to podobný zápas jako před týdnem? Fyzicky náročný, důrazný, bez velkých šancí?

Vezmu to zeširoka. V českém prostředí vnímám zkreslený obraz na Ženevu. Je to způsobené hlavně tím, že Slavia ji na podzim porazila 4:0 a 2:0. Tím u pseudo odborníků klesla ve vážnosti. Je to jinak. Servette hraje o švýcarský titul, je to vynikající mužstvo. Letos ještě neprohrálo, nedostává góly. Bude to možná zápas o jediné brance, určitě o maličkostech.

Trénink plzeňských fotbalistů před odvetou proti Servette Ženeva.

Je to pro vás jako trenéra největší souboj v kariéře?

Těžko říci, o tom nejsem úplně přesvědčený. Koučoval jsem zápasy, které jste museli vyhrát, aby se váš tým stal mistrem ligy. Tohle je na podobné úrovni, tedy jako když hrajete o titul ve své zemi.

Osmifinále Plzně v Evropě Březen 2018 - Evropská liga

Plzeň - Sporting 0:2, 2:1p Březen 2014 - Evropská liga

Plzeň - Lyon 0:4, 2:1 Březen 2013 - Evropská liga

Plzeň - Fenerbahce 0:1, 1:1

Očekáváte od soupeře stejně nepříjemný, až nechutný fotbal jako v úvodním duelu?

Slovo nechutný bych určitě nepoužil. Byl to mužný, agresivní fotbal. Možná tam přišly nějaké lokty, ale to k tomu patří. Mám kompliment ke hře Ženevy. V každém okamžiku ví, co má hrát. Je to fyzicky nadupaný tým, tyto atributy používá ve hře a opírá se o ně. Zároveň umí změnit hru, být technický a kreativní. V Plzni se to nebude lišit, dají do toho stejnou energii. Doma ji předvedli v první půli až abnormální, chtěli to rozhodnout, my jsme to ustáli. Abychom jim znovu dokázali čelit, musíme se vyždímat. A věřím, že to v našich silách je.

Jsou konkrétní hráči na straně soupeř, kterých se obáváte?

Nikoho se neobáváme. Soupeře máme zmapovaného, soustředíme se sami na sebe. Ale samozřejmě, musíme si dát pozor na způsob hry určitých hráčů, hlavně v ofenzivě.

Trénink plzeňských fotbalistů před odvetou proti Servette Ženeva. Vpravo je Pavel Šulc.

Musíte v kabině krotit optimismus po jasné ligové výhře 4:0 nad Spartou?

V týmu nepanuje přehnaná euforie. Zdůrazňovali jsme si hlavně regeneraci, ten nedělní zápas nás stál hodně sil. Kluci jsou rozumní, vědí, o co hrají. Bude to jiný zápas, psychicky náročnější než se Spartou. Teď je to pod tlakem, že musíme. V tom je rozdíl. Přenést si z toho utkání je potřeba sebevědomí, ale nic jiného.

Nelitujete v tuto chvíli, že záložník Souaré není na soupisce pro evropské poháry? Proti Spartě odvedl vynikající výkon.

Ukazuje se, že je to škoda. Ale když přišel v zimě z Vyškova, nebyl v dobrém stavu. Neabsolvoval část přípravy, v době tvorby soupisky nebyl použitelný. A mohli jsme připsat jen tři hráče. Zvolili jsme Jedličku, Valentu a Červa.

Před týdnem vám scházel v sestavě Pavel Šulc. V čem bude Plzeň s ním jiná?

Je produktivní a k tomu kreativní.-

Může právě on bitvu o čtvrtfinále Konferenční ligy zlomit?

Nikdy to není o jednom hráči, ale o týmovosti a výkonu všech na hřišti. Pavel Šulc i další do toho vkládají svůj talent, my se snažíme od každého využít to nejlepší. Není to rozhodně nějaká one man show.