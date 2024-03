Nejdůležitější zápas kariéry. Stoper Hranáč varuje: Každá chyba se trestá

„Soustředím se hlavně na to, abych odváděl dobrou práci pro tým a pro klub, je nejdůležitější mít to takto nastavené,“ má jasno čtyřiadvacetiletý Hranáč.

Plzeň – Servette ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Dnes jej čeká velká výzva. Po bezbrankové remíze před týdnem v Ženevě zabojuje se svým týmem v domácí odvetě o postup do čtvrtfinále Konferenční ligy. „Bude to asi nejdůležitější zápas kariéry, můžeme udělat historický postup, který se zatím Plzni v evropských pohárech nepovedl. Velmi rádi bychom to dokázali.“

Do utkání navíc půjde Viktoria povzbuzená vysokou nedělní výhrou 4:0 nad pražskou Spartou.

„Je příjemné zjištění, že dokážeme porážet velké týmy v Česku. S tímhle zápasem to sice nesouvisí, ale může nám to dodat sebevědomí. Nicméně si myslím, že tohle je těžší a mnohem důležitější utkání,“ uvědomuje si Hranáč.

Minulý týden se oba týmy zaměřily především na defenzívu a fotbalových akcí bylo k vidění pramálo. Blíže k vítězství ale bylo domácí Servette, které si v závěru utkání vytvořilo několik slibných příležitostí.

„Neočekávám stejný průběh, stále to bude takticky svázané, jde o všechno. Čeká nás velice těžký zápas, v němž může rozhodnout první gól. Kdo ho dá, bude mít velkou výhodu. Každá chyba se trestá a už ji nemusíte napravit“ pokračuje plzeňský stoper.

„V prvním utkání byl nebezpečný útočník Enzo Crivelli. Je nepříjemný, vyznává osobní souboje a musíme si dát pozor, aby nám vzadu nenadělal problémy,“ upozorňuje Hranáč.

Ten očekává, stejně jako před týdnem, fyzicky náročné utkání. „Těžko říci, s jakou taktikou přijde soupeř, ale určitě to bude hodně běhavé. My se soustředíme sami na sebe, hrajeme v domácím prostředí a myslím, že je to velká síla, kterou můžeme uplatnit,“ dodává opora zadních řad Viktorie.