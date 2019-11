Deptal ho Lukaku, jeho kiksy zmrazily Eden. Frydrych prožil zlý večer

„Ani my jsme mu příliš nepomohli, nemůžeme to házet na jednoho hráče. Jsme jeden tým a jako tým jsme to bohužel nezvládli,“ prohodil brankář Ondřej Kolář o spoluhráči z obrany.

Při porážce 1:3 to byly v klíčových chvílích Frydrychovy chyby, které Slavii potopily - tak černý den v kariéře jistojistě nikdy nezažil.

Přitom před třemi týdny skromný blonďák, který toho moc nenamluví, odehrál perfektní zápas v Barceloně. Obětavým výkonem pomohl uhlídat Messiho i udržet nulu a pochvaloval si: „Na tohle jsem čekal celý život!“

Proti Interu se všechno vyvinulo úplně jinak. Mnohem, mnohem hůř.

„Je to smutné, protože Frýďa hrál v jiných zápasech výborně,“ připomněl Kolář. „Ale v tom rozhodujícím se mu to bohužel nepodařilo.“

Před prvním gólem vyšel Frydrych jako poražený z prapodivné tancovačky s Lukakem, který udržel míč a vymyslel gól pro Martíneze. Pak devět minut před pauzou jeho mizernou přihrávku vystihl Martínez a hosté vedli o dva góly: ovšem jen chvíli, než se rozhodčí Marciniak vrátil k předchozímu souboji ve vápně Interu.

A to nejhorší na závěr: ve chvíli, kdy Slavia držela remízu a chystala se na nápor, Frydrych na polovině hřiště podklouzl a jen zoufale sledoval, jak mu hromotluk Lukaku ukazuje záda a pohodlně vrací Interu vedení.

Uf! Takhle nějak vypadá zápas blbec.



Marně Frydrycha ještě před penaltou přiběhl povzbudit brankář Kolář. Zatímco si Souček stavěl míč na puntík, vzal stopera kolem ramen a dodával mu kuráž: Neboj se, hraj dál, jako by se nic nestalo!

Jenže to se lehce řekne a hůř udělá. I proto trenér Trpišovský uvažoval, že do stoperské dvojice sáhne dřív než v samém závěru, kdy Frydrycha nahradil Takács.



„Když se nachomýtnete k takové chybě, nehraje se vám dobře, projeví se to. Ale střídání jsme si schovávali, protože mnoho hráčů mělo zdravotní problémy,“ osvětlil kouč.



Frydrychův výkon se však s ubíhajícím časem nelepšil. Nervozita na něm byla pořád znát a jistota z parádního barcelonského představení byla v mrazivém pražském večeru ta tam.

Jaký rozdíl proti záříjovému utkání v Miláně, kde ještě místo Frydrycha hrál zdravý Hovorka a Lukaka takřka do ničeho nepustil. Tentokrát belgický obr svého hlídače vytrvale trápil, deptal.

„To je prostě Lukaku. Když se rozběhne, je jako tank,“ zastal se spoluhráče záložník Masopust. „Spoustu stoperů už si na něm vylámalo zuby.“

A Frydrych se ve středu večer zařadil mezi ně.