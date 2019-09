Dejte mu nejlepší známku! Hovorka po Interu: Do všeho jdu po hlavě

„V pozápasových hodnoceních musí dostat tu nejvyšší známku. Všude, v každém periodiku. Já v jeho výkonu nenajdu sebemenší chybu,“ chválil trenér Jindřich Trpišovský.

Hovorka byl dost možná nejvýraznější postavou na startu slávistické cesty Ligou mistrů. Byl jako v tranzu, válečník k nezastavení. Svedl množství soubojů s obrovským Lukakem. A kromě šance v poslední minutě, při které se však belgický útočník stejně nachytal do ofsajdu, ho do ničeho nepustil.

„Když vám nalosují do Champions League takovou skupinu, jste v euforii z toho, na jakých stadionech budete hrát, těšíte se na tu velkou zkušenost,“ řekl Hovorka. „Postupem času ale začnete přemýšlet nad tím, co vás doopravdy čeká. A uvědomíte si, že to vůbec nebude jednoduché.“

Vy jste to ale proti Lukakovi, hlavní útočné hvězdě Interu, zvládli.

Hodně nám pomáhal Tomáš Souček, před stopery držel osu hřiště a já sbíral druhé balony, jindy jsem zase čekal na souboje. Stáli proti nám perfektní hráči, proti takovým se musíte mít neustále na pozoru.

Jaký tedy byl váš recept?

Trenér nás dobře připravil na jejich styl hry. Věděli jsme, že hodně využívají právě Lukaka k tomu, aby sklepával míče ostatním hráčům pod sebou, kteří jsou zase lépe rychlostně vybavení. Inter má velmi dobře sladěné mužstvo.

Vy jste proti němu přesto až do nastaveného času sahali po vítězství.

Věřili jsme si, chtěli jsme soupeři vnutit naši hru, což se nám především ve druhém poločase podařilo. Teď po zápase jsme z toho výsledku trochu mrzutí, i když víme, že bychom před výkopem jedna jedna určitě všichni brali.

Zápas jste znovu hodně prožíval, vtáhl vás?

Když se na mě podíváte, na moji výšku, tak já musím vždycky být trochu agresivnější než ostatní. A z toho právě plynou i ty emoce. Mám to prostě vrozené. Je sice pravda, že když se po zápase podívám, co jsem na hřišti vyváděl, občas se stydím. Ale vždycky odevzdám maximum, chodím do toho po hlavě.

Bylo to vidět.

Co víc si přát, než hrát na San Siru rovnocennou partii s klukama, kteří patří do světové špičky.

Co to o Slavii vlastně vypovídá?

Jsem rád, že fungujeme jako celek. Není to o jednom nebo o dvou hráčích, ale výkony nás všech rostou především díky kolektivní hře. A já jsem rád, že toho můžu být součástí. Jsem rád, že jsem tady a hraju takové zápasy.