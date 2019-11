Hušbauer: Remíza nic neřešila, tak jsme riskovali. Rozhodla produktivita

„Jsem rád, že jsem dostal příležitost, bohužel se prohrálo,“ mrzelo Hušbauera. „Je sice hezké, že jsem hrál od začátku, ale porážka mi tu vzpomínku na Inter bude kalit.“

Proč nebyl výsledek lepší?

V prvním poločase jsme hodně drželi míč, obehrávali jsme si to, měli i nějaké příležitosti, ale z první šance soupeře jsme dostali gól. Když už jsme vyrovnali, byla škoda, že jsme nedokázali přidat druhý gól ještě do poločasu. Pak už to bylo hodně otevřené.

Co vám běželo hlavou, když se skóre během chvilky přelilo z 0:2 na 1:1?

Kdyby to bylo 0:2, už by se to hodně těžko otáčelo. Hlavně pro Inter to musel být šok, pro nás naopak povzbuzení. Ale ve druhém poločase se Inter hodně zlepšil, bylo to kdo s koho, jízda nahoru dolů. Lukáš Masopust šel sám na bránu, oni měli taky hodně šancí. Jejich útočníci hráli dneska fantasticky.

To rozhodlo?

Jo, produktivita. My jsme navíc udělali hodně velké chyby vzadu, hlavně u druhého gólu. To se stane, je to fotbal, nedá se nic dělat. Ale je to škoda. Kdyby Maso tu šanci dal, třeba bychom vedli my.

V závěru jste se hnali dopředu a Inter vás trestal.

Věděli jsme, že remíza by toho moc neřešila, takže jsme to hodně otevřeli a chtěli ještě vyhrát. Pak se stala ta chyba, hráli jsme už hodně na riziko. A jejich útočníci zahráli opravdu výborně.

Hlavně Lukaku: jeden gól dal, dva mu rozhodčí neuznal, na další dva nahrál a ještě trefil břevno.

Je obrovský. A je vidět, že to je velký fotbalista. Všichni víme, kolik stojí peněz a jak je to kvalitní hráč.

V posledním zápase už vám půjde jen o čest. Co vám Liga mistrů dala?

Dostali jsme se do těžké skupiny, odehráli zápasy, na které se nezapomene. Velké zážitky, ani jednou jsme nepropadli, sehráli jsme vyrovnané zápasy, i když jsme určitě mohli mít víc bodů. Je škoda, že jsme jich uhráli tak málo. Snad dostaneme další šanci příští sezonu a poučíme se.

Jak se Slavia promění v zimě, když na jaře bude hrát už jen jednu soutěž?

Už nám zůstane jen liga, nějaké nabídky na kluky určitě přijdou a je možné, že se kádr bude zužovat. Asi není potřeba, aby byl tak široký.