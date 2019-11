Slavia - Inter, zápas o naději, Liga mistrů potřetí v Edenu

Výhrou by se Slavia posunula před Inter na třetí místo tabulky a pokud Dortmund v souběžně hraném utkání nezvítězí v Barceloně, rozdala by si to s ním v prosinci postup do osmifinále.

Remíza by dala slávistům naději, že budou v posledním kole základní skupiny hrát alespoň o Evropskou ligu.

A porážka znamená konec snění, předčasné loučení s pohárovou Evropou.

ONLINE: Slavia - Inter Utkání sledujeme minutu po minutě.

Slávisté si ovšem troufají, proti evropským gigantům odehráli na podzim čtyři vyrovnané zápasy, byť z nich vydolovali jen dva body. „Zasloužili jsme si jich ale víc,“ je přesvědčený trenér Jindřich Trpišovský.

Skupina F Mužstvo Z V R P S B 1. FC Barcelona 4 2 2 0 4:2 8 2. Borussia Dortmund 4 2 1 1 5:4 7 3. Inter Milán 4 1 1 2 6:6 4 4. SK Slavia Praha 4 0 2 2 2:5 2

Třeba v Miláně červenobílí v září svého soupeře pořádně trápili, do posledních chvil sahali po vítězství a odvezli si remízu. Stejně jako minule z Camp Nou, kde od domácí Barcelony nedostali gól.



Doma v Edenu je jejich bilance navzdory sympatickým výkonům horší: 0:2 s Dortmundem, 1:2 s Barceloně, jak dopadne pokus číslo tři?