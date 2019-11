Náš nejhorší zápas, řekl Trpišovský. Třetí domácí prohra ho zdrtila

Zápas se v mnohém podobal předchozím domácím duelům s Dortmundem (0:2) a Barcelonou (1:2). Ve výborné atmosféře hrála Slavia se silným protivníkem sebevědomě, usilovala o vítězství a při lepším proměňování gólových šancí mohla pomýšlet přinejmenším na remízu. „Z technického hlediska to byl dnes náš nejhorší zápas. Ztráceli jsme míče v pozicích, kde jsme je dříve neztráceli, a soupeř to trestal góly,“ uznal Jindřich Trpišovský.

I ve třetím domácím utkání Slavia inkasovala brzy první gól. „Soupeř šel z první šance do vedení a otáčet zápas v Lize mistrů je složitější než v lize. Gól určí ráz zápasu. Předtím jsme měli hru pevně v rukách, ale branka námi hodně otřásla,“ připustil.

Nulový zisk z domácího prostředí trenéra velmi trápí. „Je to velká kaňka, strašně mě to mrzí,“ hořekoval. Mluvil o fanoušcích, kteří tým neúnavně povzbuzovali a pokaždé je vyprovodili velkou děkovačkou. „Je to všechno hezké, hrajeme skupinu Ligy mistrů, je tu krásná atmosféra, jenže nakonec vždy odcházeli domů s tím, že jsme prohráli. Lidem jsme nedopřáli ani bod, a to je pro mě obrovské zklamání.“

Slavia doma: Jediný gól ze hry, neproměněné šance

Venku je Slavia v elitní soutěži úspěšnější než doma. V Miláně sahala po vítězství, v Barceloně byla oslavována její disciplinovaná taktická hra. „Soupeřům vyhovuje hrát venku, kde zajímá víc výsledek než výkon. Hrají víc pragmaticky,“ zamyslel se Trpišovský.

Za klíčové však označil proměňování šancí. „Měli jsme jich hodně, ale nedávali jsme góly. Proti Dortmundu jsme neskórovali, s Interem proměnili jen penaltu. Ze hry jsme dali gól pouze Barceloně. Nedáváme šance, a to určuje ráz zápasům.“

Ve středu byl v tomto směru klíčový Masopustův nájezd za nerozhodného stavu. Kdyby se Slavia dostala do vedení, mohlo být všechno jinak. „Modlil jsem se, aby střílel dolů, protože jsme si před zápasem ukazovali, že právě tam dostává Handanovič nejvíc gólů. Měl naznačit, a pak to poslat křížnou střelou, bohužel se rozhodl pro opačnou variantu. Paradoxně, čím víc máme v šancích času, tím s nimi naložíme hůř.“

V koncovce byl mezi soupeři diametrální rozdíl. „Oni měli sedm šancí: dvakrát trefili břevno a pětkrát dostali míč do sítě, ač dva góly nakonec neplatily. My jsme ve všech zápasech měli celkem dost šancí, ale neuspěli jsme. To nás stojí výsledky a věřte mi, že nikdo se tím netrápí tolik jako samotní hráči.“

Naději na dobrý výsledek držela Slavia do poslední desetiminutovky, kdy Milánští strhli dvěma góly vedení na svoji stranu. Zápas byl dlouho otevřený, přesto Trpišovský uznal, že soupeř byl lepší. „Inter hrál skvěle, naopak od nás to byl nejslabší výkon ve skupině. Ztráceli jsme strašně moc míčů, nepodařilo se nám je zatlačit podobně jako na jejich hřišti v minulém utkání. Vinou našich nepřesností se hrálo hodně nahoru-dolů, což Interu vyhovovalo, protože měl v brejkových situacích víc kvality než my.“

VIDEO: Fotbalisté Slavie podlehli v Edenu Interu Milán 1:3 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kouč zvažoval Frydrychovo střídání už o půli

Trpišovský vyzdvihl milánské útočníky. Dvojice Lukaku - Lautaro Martinez byla podle něj jazýčkem na vahách, který rozhodl o dělbě bodů. „Málokterý tým staví dva tak kvalitní útočníky vedle sebe, ale Interu se to vyplácí. V prvním utkání ještě nebyli sehraní, ale dnes bylo vidět, jak jdou jejich výkony nahoru. Hráli skvěle! Myslím, že Lukaku neprohrál snad jediný souboj, Martinez měl výborný výběr místa, oba skórovali.“

Smutným hrdinou středečního večera byl obránce Michal Frydrych. Před prvním gólem mu utekl Lukaku, pak hrubkou zavinil gól, který byl nakonec kvůli předešlému penaltovému zákroku odvolán. A nakonec v rozhodujícím momentě celého zápasu podklouzl a jen sledoval, jak Lukaku veze míč do prázdné brány. „Bylo by snadné všechno hodit na něj, když jeho chybám přecházely jiné ztráty,“ řekl Trpišovský.

Pak ale přiznal, že už o půli zvažoval střídání. „Pokud se hráč nachomýtne k takovým situacím, tak se mu pak nehraje dobře. Proto jsme o přestávce o změně uvažovali, ale vzhledem k zdravotním obtížím některých hráčů jsme nechtěli ztratit jedno střídání.“

Už před závěrečným zápasem, který se bude hrát 10. prosince v Dortmundu, má Slavia jistotu, že v základní skupině skončí poslední a na jaře bude bez pohárů. A Trpišovský už ve středu v noci čelil otázce, zda nepřijde výprodej opor ze širokého kádru.

„Teď na to vůbec nemyslím. Potřebujeme dohrát ligu a uvidíme, co bude v zimě. Chceme hrát o titul a málokomu se chce odcházet v rozehrané sezoně z týmu, který je na prvním místě. Nechceme tým oslabovat, chceme ho dál budovat, abychom i v příštích sezonách hráli evropské soutěže a snažili se dostat do Ligy mistrů. A pokud by stále ti nejlepší odcházeli, bude to stále těžší a těžší.“