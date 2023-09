Což takhle dát si Mourinha. Anebo další bramboračku s Rangers? Poháry lákají

„AS Řím je velký tým s velkým trenérem a velkými hráči, navíc příjemné retro vzpomínky pro Slavii,“ reagoval trenér Jindřich Trpišovský.

Na jaké retro vlastně naráží? Přece na jaro 1996, kdy Slavia senzačně vykopla AS Řím ze čtvrtfinále Poháru UEFA. Mourinha tehdy nikdo neznal, protože coby trenér teprve začínal. Jako asistent (a zprvu také tlumočník) pomáhal ve Sportingu Lisabon, načež si ho uznávaný šéf Bobby Robson vzal pro tutéž neviditelnou práci do Barcelony.

Teď je Mourinhovi šedesát, pracoval na exkluzivních adresách, vyhrál kvantum trofejí a vydělal majlant. Slavia moc dobře ví, že pokud by Mourinha zaskočila, vylepšila by si svůj kredit napříč Evropou.

Soupeři českých týmů Sparta v Evropské lize vs.

Glasgow Rangers: Legendární skotský klub má 55 ligových titulů. Po skandálu se Slavií český fotbal nemusí, takže může být znovu dusno. Zní to paradoxně, ale Rangers mají na soupisce exslávistu Simu. Betis Sevilla: Královský klub z Andalusie, zpravidla důkladně připravený. Trenérem je Manuel Pellegrini, dříve v Manchesteru City. Hlavní eso? Nově drobný záložník Isco. Aris Limassol: Poslední kyperský mistr. Má ruského majitele a běloruského trenéra. Čili otázka pro české úřady, jak se zachovají. Slavia v Evropské lize vs.

AS Řím: V úvodních dvou kolech italské ligy nevyhrál, ale nenechte se zmást. Nabízí ohromnou sílu. Čerstvě si pořídil na hostování belgický tank s názvem Lukaku. Šeriff Tiraspol: Složitý klub ze složité lokality. Podněstří, stát ve státě, nikoli Moldavsko. Do Šeriffu se od moldavské reprezentace vrátil italský trenér Roberto Bordin. Servette Ženeva: Příjemná položka? Švýcarský klub s mišmašem národností na soupisce je zatím totálně z formy. Plzeň v Konferenční lize vs.

Dinamo Záhřeb: Napodobí Spartu, která chorvatskou chloubu ve čtvrtek báječně vykopla z Evropské ligy? Bude to velká výzva. Astana: Tohle je logistický problém. Daleký Kazachstán. Už podruhé během pár týdnů. Tentokrát navíc s nemilou umělou trávou. Ballkani: Zase hříčka osudu, neboť šampion z Kosova loni dvakrát potrápil Slavii. Jak si povede Plzeň?

Ale nemluvme jen o Slavii, pochvalu si zaslouží všechny tři české týmy, které v pátek sledovaly monacký los. Ačkoli se jich netýkala luxusní Liga mistrů, pořád si zaslouží uznání. Třeba za peníze, které vydělaly. Za postup do základní pasáže Evropské ligy náleží 88 milionů korun.

Významnou položku představuje i takzvaný desetiletý koeficient, který zohledňuje, jak si dvaatřicet účastníků vedlo v posledních deseti letech. Nejhůř postavený člen základních skupin dostane 132 tisíc eur, předposlední dvakrát tolik, třetí tým od konce třikrát tolik atd. Slavii patří desátá pozice, takže základ násobí třiadvaceti, což je v přepočtu přes 73 milionů. Sparta se násobí devatenácti, čili přes 60 milionů.

To všechno jsou peníze, které by se přinejmenším rámcově měly rozmělnit do profesionálního fotbalu v Česku a vylepšit jej. Díky přestupům a novým investicím.

Ani Plzeň, která uhájila Konferenční ligu, netratí. Sečte-li základní odměnu a „desetiletý“ bonus, pomalu se blíží k částce 100 milionů. A další balík může pochopitelně přinést podzimní mise ve skupině.

Určitě již dávno víte, na koho čeští fotbaloví ambasadoři narazí. Od 21. září do 14. prosince potkají soupeře, se kterými se můžou rovnat. Dokonce by se dalo říct, že cílem by mělo být pokračování do jara. Mimochodem, vítěz skupiny Evropské ligy postupuje rovnou do osmifinále, za což obdrží prémii 30 milionů korun.

A teď k věci, protože v první řadě půjde o fotbalové zážitky pro všechny. Už jedenáctkrát v řadě vyprodaná Letná, která ve čtvrtek dohnala sparťany k heroickému triumfu 4:1 nad Dinamem Záhřeb, se může těšit třeba na třaskavý souboj s Glasgow Rangers.

Pamatujete, jak poslední vzájemný duel sledovaly předloni jen děti do patnácti let? I tak Skotové kňourali, že z tribun slyšeli rasistické bučení. Celý ten bizarní příběh totiž začal při vítězství Slavie, kdy si obránce Kúdela zalepil ústa dlaní a cosi nepříjemného řekl záložníkovi Kamarovi. Prý rasistického, nikdy však prokázaného.

Kúdela dostal flastr na deset zápasů a Rangers si našli terč, do kterého se až zákeřně trefovali. Tím terčem byly české kluby a místní mentalita. Naštěstí Glen Kamara, kterým zase na oplátku opovrhují Češi, ve čtvrtek přestoupil do Leedsu.

Jestli chce Sparta přežít podzim, musí se od někdejší hysterie oprostit. Proti Rangers, Betisu Sevilla a Limassolu šanci jistě má.

Totéž platí pro Slavii, což trenér Trpišovský neskrývá: „Ze skupiny se postoupit dá, uděláme pro to vše.“ Pochopitelně jasným favoritem je AS Řím, který si do fantastického útoku s Dybalou, Abrahamem, Belottim nebo El Shaarawym pořídil čerstvě na hostování Romela Lukaka, jednoho z nejobávanějších střelců poslední dekády. Nicméně Šeriff Tiraspol a Servette Ženeva jsou soupeři k poražení.

A Plzeň? Na první pohled nic moc. Samé známé firmy, třikrát se letí na východ a jednou až do dalekého Kazachstánu. Záludný los by si ovšem Viktoria mohla osladit třeba vítězstvím ve skupině, za což je přímý postup do osmifinále a celkový bonus přes 30 milionů. Tak tedy: těšte se na zajímavý podzim.