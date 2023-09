Sparťané soupeře berou. Šance na postup i atraktivní pro fanoušky, shodují se

Vizitky soupeřů Sparty Rangers FC

Rok založení: 1872

Klubové barvy: modrá, bílá a červená

Web: www.rangers.co.uk

Největší úspěchy: vítěz PVP 1972, finalista Poháru UEFA 2008 a Evropské ligy 2022. 55x mistr ligy (poprvé 1891, naposledy 2021)

Stadion: Ibrox (50 817 diváků)

Trenér: Michael Beale (Anglie)

Opory: Jack Butland, James Tavernier, Nicolas Raskin

Zajímavost: Rangers nikdy nesestoupili z první ligy, ale v roce 2012 byl kvůli finančním problémům přeřazeni do čtvrté ligy; mezi elitu se vrátili o čtyři roky později. Betis Sevilla

Rok založení: 1907

Klubové barvy: zelená a bílá

Web: www.realbetisbalompie.es

Největší úspěchy: mistr ligy 1935; 3x vítěz španělského poháru (1977, 2005, 2022)

Stadion: Benito Villamarín (60 720 diváků)

Trenér: Manuel Pellegrini

Současné opory: Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Borja Iglesias

Zajímavost: v sezoně 2005/2006 si Betis zahrál v základní skupině Ligy mistrů, poté třikrát postoupil do osmifinále Evropské ligy; mezitím dvakrát sestoupil, do nejvyšší soutěže se vrátil v roce 2015. V devadesátých letech tam Michal Bílek, Alois Grussmann a Roman Kukleta i trenér Jozef Jarabinský Aris Limassol

Rok založení: 1930

Klubové barvy: zelená, bílá a černá

Web: Odkaz

Největší úspěchy: mistr ligy 2023

Stadion: Alphamega (11 000 diváků)

Trenér: Alexej Špilevskij (Bělorusko)

Současné opory: Vaná Alves, Július Szöke, Leo Bengtsson

Zajímavost: jeden ze zakládajících členů kyperské ligy, dlouho pendloval mezi první a druhou ligou, naposledy se mezi elitu vrátil 2021 a následně ho koupil ruský podnikatel Vladimir Fedorov. V minulosti v klubu působili trenér Tadeáš Kraus a hráči Vlastimil Svoboda, Tomáš Kuchař a Jan Vorel.