Od září do ledna či exkluzivní týden. Jak se za rok změní Liga mistrů

V úterý a ve středu se tento týden rozehraje první předkolo Champions League.

V akci jsou i případní soupeři Sparty (Ferencváros, Slovan Bratislava), která vstoupí do hry až v třetím předkole. Z kvalifikace se do hlavní fáze probojuje jen šest klubů, šestadvacet týmů už má účast jistou.

Nadcházející ročník Ligy mistrů je poslední, jehož základní část se hraje s dvaatřiceti kluby rozdělenými do osmi skupin po čtyřech.

Od léta 2024 se elitní klubová soutěž rozšíří na šestatřicet mužstev. Hrát se nebude ve skupinách, ale v ligovém formátu. Změny se dotknou také Evropské a Konferenční ligy.

Liga mistrů 2024/2025 Čtyři nová místa

a) třetí tým ze země na pátém místě žebříčku národních koeficientů b) dva týmy ze dvou nejúspěšnějších národů z předchozí sezony (pravděpodobně 5. týmy ze čtyř nejlepších lig, což jsou Anglie, Itálie, Španělsko a Německo) c) jeden tým navíc z mistrovské větve kvalifikace, celkem jich z předkola postoupí sedm, dosud to bylo šest Termíny základní fáze

1. kolo: 17. až 19. září

2. kolo: 1. a 2. října

3. kolo: 22. a 23. října

4. kolo: 5. a 6. listopadu

5. kolo: 26. až 27. listopadu

6. kolo: 10. a 11. prosince

7. kolo: 21. a 22. ledna

8. kolo: 29. ledna

Původně měl každý z účastníků odehrát deset zápasů, dodatečné úpravy Evropské fotbalové unie (UEFA) zajistí každému týmu osm utkání, čtyři doma a čtyři venku. Body se započítají do společné tabulky.

Do play off postoupí osm nejlepších mužstev. V plánu je, že týmy na 9. až 24. příčce se utkají na dva zápasy o zbývajících osm pozic v jarním osmifinále.

V minulých dnech UEFA potvrdila, že základní fáze se odehraje od 17. září 2024 do 29. ledna 2025 v osmi hracích částech.

To platí i pro Evropskou ligu, pohárovou soutěž číslo dvě. Konferenční liga, soutěž číslo tři, má jen šest hracích termínů a základní fáze skončí v prosinci.

Každá ze tří pohárových soutěží bude mít pro sebe tzv. exkluzivní týden, kdy se ty dvě další hrát nebudou.

U Ligy mistrů je to hned ten první, úvodní duely jsou na programu od úterý 17. září až do čtvrtka 19. září.

O týden později se ve dvou dnech 25. a 26. září odehraje první kolo Evropské ligy. Tento týden se zápasy v Lize mistrů ani v Konferenční lize neuskuteční.

Konferenční liga odstartuje ve čtvrtek 3. října, v ten den se odehraje i osmnáct duelů Evropské ligy.

Konferenční liga má exkluzivní týden před Vánoci, hrát se bude 18. prosince. V tu chvíli bude její základní fáze hotová.

Evropská liga 2024/25 Termíny:

1. kolo: 25. a 26. září

2. kolo: 3. října

3. kolo: 24. října

4. kolo: 7. listopadu

5. kolo: 28. listopadu

6. kolo: 12. prosince

7. kolo: 23. ledna

8. kolo: 30. ledna Konferenční liga Termíny

1. kolo: 3. října

2. kolo: 24. října

3. kolo: 7. listopadu

4. kolo: 28. listopadu

5. kolo: 12. prosince

6. kolo: 18. prosince

Champions League a Evropská liga pokračují 21. ledna a základní část ukončí o týden později.

Na rozšíření na šestatřicet týmů nejvíc vydělají ti nejúspěšnější.

Přímý postup si zajistí i třetí celek země, která v pořadí národních koeficientů obsadí pátou příčku. V posledních letech to bývá Francie, dotírá na ni Nizozemsko.

Další dvě místa v základní fázi dostanou asociace s nejlepším výsledkem v předchozí sezoně. Pokud by změny platily už letos, Anglie a Itálie by do Ligy mistrů vyslaly i pátý tým pořadí své nejvyšší soutěže.

Obecně platí, že právo na účast v Champions League obdrží klub, který se v lize umístí nejlíp za pozicemi Ligy mistrů.

Zbylé jedno místo připadne na kvalifikace, z níž nyní postupuje jen šest klubů - čtyři z mistrovské větve a dva z nemistrovské části. Od příštího roku z mistrovské větve postoupí do Ligy mistrů pět týmů.