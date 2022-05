Změny v Lize mistrů: osm duelů v základní části i zvýhodnění úspěšných zemí

Změny schválil v úterý odpoledne výkonný výbor UEFA ve Vídni.

Nová podoba Ligy mistrů byla představena loni v dubnu krátce poté, co dvanáct velkoklubů z Anglie, Španělska a Itálie oznámilo založení nezávislé a uzavřené superligy, což UEFA ostře odsoudila.

Elitářský projekt sice nakonec ztroskotal, UEFA nicméně k revolučním změnám v Champions League přistoupila.

Tou největší je rozšíření počtu týmů z 32 na 36. Účastníci v základní fáze původně měli sehrát deset zápasů, což nyní UEFA změnila na osm duelů v rozmezí deseti hracích týdnů. Hrát už se nebude ve skupinách, ale v ligovém formátu.

Do vyřazovací fáze by se mělo kvalifikovat nejlepších osm mužstev, v plánu je, že týmy na 9. až 24. příčce se utkají v play off na dva zápasy o zbývajících osm pozic v jarním osmifinále.

A jak je to s reformou ohledně nasazování a koeficientů?

Od přespříští sezony 2024/25 dostanou dvě ze čtyř „nových“ míst v Champions League ty asociace, jejichž kluby v předchozím pohárovém ročníku dosáhly nejlepších výsledků.

Pro představu: pokud by toto pravidlo platilo už v této sezony, získaly by pozice navíc Anglie a Nizozemsko. Z Premier League by se tak do Ligy mistrů dostalo pět místo současných čtyř mužstev a z Eredivisie by se přímo kvalifikovaly dva celky místo jednoho.

Původně mělo rozhodovat historické pořadí pětiletých klubových koeficientů UEFA, což ale vyvolalo kritiku kvůli zvýhodňování tradičních velkoklubů. Ty by měly určitou pojistku účasti v elitní soutěži, i kdyby se jim daná sezona nepovedla.

„UEFA jasně ukázala, že je plně zavázána respektovat základní hodnoty sportu a bránit klíčové principy otevřených soutěží,“ řekl předseda unie Aleksander Čeferin. „Kvalifikace tak zůstane čistě založena na sportovních výkonech a snít o účasti mohou všechny kluby,“ uvedl slovinský funkcionář.

Třetí dodatečné místo dostane soutěž figurující na pátém místě žebříčku UEFA (nyní francouzská liga), čtvrté vzejde z mistrovské části kvalifikace, která se rozroste. Tím se zvyšuje šance i pro vítěze české ligy.

Podobný formát bude uplatněn rovněž u dalších dvou klubových pohárových soutěží Evropské ligy a Evropské konferenční ligy.