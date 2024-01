Lidé ze mě dělají diktátora, zlobí se Čeferin. Mandát si prý prodloužit nechce

Čeferin zastává pozici předsedy Evropských fotbalových asociací (UEFA) od roku 2016, kdy nahradil Michela Platiniho. Toho sesadil korupční skandál a od té doby je mandát šéfa organizace kratší. Boban se ale domnívá, že to by se s novým návrhem změnilo. Jeho pohled prý sdílí i několik lidí napříč celou organizací.

„UEFA rozhodně není tak roztříštěná, jak se může zdát z médií. Moc je v rukou většiny, ne jednotlivců. Věřím, že právě tyhle základní demokratické principy budou nadále fungovat a společně dojdeme k tomu nejlepšímu rozhodnutí,“ řekl Čeferin v rozhovoru pro britský The Guardian.

Současný mandát mu končí v roce 2027. Ale první tři roky ve funkci, kdy pouze dokončil Platiniho období, by se mu prý na základě nového návrhu neměly počítat. Bude tedy moct znovu kandidovat a pojistit si své místo až do roku 2031. Což se Bobanovi nelíbí.

„Náš návrh řeší čistě právní skutečnosti. Původní nařízení je špatně formulované a fakticky neomezuje dobu mandátu. My teď pouze chceme napravit tenhle nedostatek. Takže ať už se to povede nebo ne, stejně budu moct kandidovat znovu,“ zdůraznil Čeferin. „Rozhodně to není žádné spiknutí, jak tady hlásá jeden klaun, který to s námi ani neprodiskutoval.“

Ačkoliv se Čeferin pravděpodobně bude moct za tři roky o pozici znovu ucházet, zatím si prý není jistý, zda tak opravdu učiní.

„Včas o svém rozhodnutí všechny informuji, ale upřímně jsem po těch letech unavený,“ zamyslel se. „Za posledních šedesát let si neprošla UEFA tolika krizemi, jako za uplynulé čtyři roky. Ještě jednou ale zdůrazňuji, že moje rozhodnutí nezávisí na tom, jestli náš návrh projde.“

Zleva prezident FIFA Gianni Infantino, předseda UEFA Aleksander Čeferin a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan na finále Ligy mistrů v Istanbulu.

Hlasování je na plánu 8. února v Paříži. Ať už dopadne jakkoliv, Čeferin bude s jistotou ve vedení UEFA ještě během blížícího se evropského šampionátu. „Hodně se na něj těším, bude to konečně normální šampionát bez restrikcí kvůli koronaviru. Němci jsou navíc skvělí organizátoři.“

Po jeho skončení pak čeká evropský fotbal velká změna: nový formát Ligy mistrů.

„Myslím, že jsme to nepředstavili úplně nejlépe, takže jsou okolo toho určité zmatky. Ještě to znovu všem klubům a následně i médiím a fanouškům vysvětlíme, i když jsme tak měli učinit mnohem dříve,“ uznal Čeferin.

Jedním z důvodů, proč se formát soutěže mění, může být mimo jiné snaha zatraktivnit soutěž v obavě z oznámené Superligy.

„Celá Superliga je pouze jakýmsi experimentem, jestli si za peníze opravdu koupíte cokoliv. Jedna paní v mém rodném Slovinsku mě potkala na ulici a řekla mi, že je vděčná, že jsme ty jejich snahy zatrhli,“ reagoval Čeferin.

Jenže to už tak úplně neplatí. V prosinci totiž soud rozhodl, že UEFA ani FIFA nemůžou žádné kluby trestat, pokud se k projektu připojí. Když je nová soutěž a s ní spojené vyšší finanční odměny zlákají, budou se moct zapojit.

„To rozhodnutí soudu je ve výsledku nejlepší pro nás. Oni nedělají nic jiného než mluví před kamerami, zatímco my řídíme evropský fotbal. Žádná Superliga nevznikne, protože jí ve skutečnosti nikdo nechce,“ dodal.

Šéfové projektu nicméně nadále tvrdí, že postupně nabírají další účastníky. Navzdory tomu, že většina nejlepších evropských klubů návrh veřejně odsoudila, se prý Superliga bude moct rozjet.

„Nemají nikoho. Ale pokud ano, tak budiž, ať si svou soutěž založí. Necháme je hrát. Jenže to oni nechtějí, pouze o tom mluví. Navíc narazili na velký odpor fanoušků, kteří vidí, že je to celé špatně. A fanoušci jsou zkrátka klíčoví,“ uzavřel Čeferin.