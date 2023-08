Sprostý slovo. Sparťan Krejčí o neproměněné penaltě, zklamání i hrdosti

Sparta po dvou letech opět končí ve třetím předkole Champions League.

V domácí odvetě proti FC Kodaň vedla v prodloužení 2:1 a 3:2, ale soupeř pokaždé vyrovnal.

V penaltovém rozstřelu šel jako první Krejčí, který v součtu se závěrem minulé sezony proměnil deset pokutových kopů v řadě. Ten jedenáctý už ne.

„Je to pro nás velké zklamání. Kdo ví, kdy se nám taková příležitost naskytne znovu,“ řekl Krejčí.

Co vám blesklo hlavou, když se míč odrazil od břevna ven?

No... Sprostý slovo. To je asi všechno.

Cítil jste beznaděj, byť teprve začala první série?

Ne, to vůbec. Věřil jsem klukům, že to ještě zvrátíme, že to zvládneme. Bohužel.

Nezvládli to. Prožíváte největší zklamání v kariéře?

Těžkých momentů už jsem zažil hodně. Ať už s týmem nebo těch osobních. Ale teď šlo o Ligu mistrů, je to velké zklamání. Titul v domácí soutěži a postup do Champions League je nejvíc, čeho tady můžete dosáhnout.

Hodně to bolí?

Po tom, co jsme předvedli, su hrdej na všechny spoluhráče i trenéry. Že jsme se v těžkých chvílích nesesypali. Prohrávali jsme, pak jsme to otočili a měli zápas ve svých rukách. Do toho naši skvělí fanoušci, poněkolikáté za sebou vyprodali stadion, to je neskutečné. Cítíme, že stojí za námi, jenže my jim to vítězství nedali. Proto nás to strašně mrzí.

Inkasovali jste gól už po patnácti sekundách. Pak vám neuznali branku krátce po půli, měl jste dvě šance hlavou a nakonec jste neproměnil penaltu. Hrál jste někdy bláznivější zápas?

Když si vzpomenete na závěr minulé sezony, tak těch bláznivých zápasů bylo hodně.

Břevno! Kapitán Krejčí v penaltovém rozstřelu selhal.

Ale jen ten s Kodaní končí zklamáním.

Abyste zažil krásné chvíle, musíte si prožít i ty špatné. Z nich se tvoří právě ty hezké. Bohužel, je to sport, ale samozřejmě to hodně mrzí. Přijdou další chvíle, momenty, zápasy, ve kterých můžeme ukázat, že nás takový zápas posunul dál.

Je pro vás poučením, že můžete dostat gól i v patnácté sekundě? Co se stalo? Nebyli jste koncentrovaní?

To asi ne, neřekl bych, že bychom nebyli koncentrovaní. Spíš se každý ještě soustředí na sebe a nejste úplně v zápase. Odražený míč nám vypadl do prostoru, který jsme nepokryli. Pak tečovaná střela, to je život. Naše reakce pak byla skvělá.

Vyrovnali jste, v prodloužení dvakrát vedli, ale nakonec prohráli. Bude těžké bojovat jen o Evropskou ligu? Ještě ani nevíte, jestli poletíte do Záhřebu, nebo do Atén.

Liga mistrů je sice top, ale všechny poháry jsou skvělé. V Evropě se potkáte s týmy i hráči, na které běžně nenarazíte. Naše motivace je stejná, chceme vítězit každý zápas. Teď na Evropskou ligu nemyslím, ale to se brzy změní.