Mohl být za hrdinu, nakonec smutnil. Na gól už jsem dávno zapomněl, řekl Laci

Byla by to úžasná pohádka. První soutěžní gól ve Spartě si Qazim Laci načasoval perfektně. Z excelentního přímého kopu navíc v prodloužení poslal domácí do vedení 2:1. Slavil dlouho a horkokrevně, jak to má ve zvyku. Jenže závěr se sparťanům nepovedl a po nerozhodném prodloužení padli s Kodaní 3:4 na penalty. Ani výstavní trefa albánského záložníka tak na postup do play off o Ligu mistrů nestačila.