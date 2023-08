Priske: Téměř perfektní výkon. Dvojí vyrovnání? Nemám pro to vysvětlení

„Těžko teď přebít zklamání, ale jsem rád, když vidím, že hráči jsou na svůj výkon hrdí. Mají proč být,“ říkal Priske klidným hlasem. „Prohráli jsme, ale kluci zahráli tak, že před nimi smekám. Takový výkon přesně chceme, na tohle každý den dřeme. V mnoha ohledech byla naše hra téměř perfektní. Musíme si z toho vzít to dobré, převrátit zklamání v novou motivaci.“

Co se ale odehrává ve vás? Jste víc smutný, nebo pyšný?

Asi oboje. Samozřejmě jsem zklamaný, stejně jako hráči, fanoušci, management. Ale jsem taky hrdý na to, jak jsme hráli. Těžký zápas proti velmi těžkému soupeři jsme dostali do penalt, v odvetě jsme byli lepší, přehráli jsme Kodaň fyzicky, technicky, takticky... Jsem opravdu hrdý.

Je přesto něco, co můžete hráčům vytknout?

Vždycky můžete nějakou chybu najít, ale tohle není den, kdy by se hodilo hledat na našem výkonu kazy. Zklamání je obrovské, ale celkový dojem mám výborný. Věřím, že i vy novináři oceníte, jak se náš tým předvedl proti velkému týmu, s velkým rozpočtem a skvělými hráči. Dominovali jsme, ukázali skvělou mentalitu, parádní fotbal, plno šancí. Není na místě kritizovat.

Takže paradoxně i přes vypadnutí nejlepší zápas pod vaším vedením?

Nevím, jestli to byl nejlepší zápas, určitě se nám povedla i utkání proti Slavii v závěru minulé sezony. Ale je fakt, že i když se nám na začátku všechno zdánlivě rozpadlo, hráči zareagovali neskutečně. Dali jsme krásné góly, hodněkrát nás vychytal excelentní brankář Grabara. Když budeme takhle pokračovat, budeme časem ještě silnější.

Jenže v prodloužení jste dvakrát neudrželi vedení. Jak se to může stát?

Nevím, těžko pro to hledám logické vysvětlení. V devadesáti minutách jsme byli určitě lepším týmem, vytvořili jsme si víc šancí, v prodloužení jsme dali další dva góly... Proč jsme to neudrželi? Opravdu to nedokážu vysvětlit.

Bylo těžké vybrat pětici hráčů na penalty? A byli jste na ně připravení?

Určitě jsme se na ně připravovali. Nejen den před výkopem, ale už během týdne. V pondělí jsme se na to zaměřili trochu víc. Ale je to úplně jiné, když se hraje o Ligu mistrů, ve hře jsou peníze, obrovská výzva, velký tlak. Všechna čest těm, kteří na penaltu šli, připravení byli všichni. Bohužel jsme to nedotáhli.

Jak těžké teď bude hledat motivaci zabojovat o Evropskou ligu?

Jednoduché. O našem soupeři se rozhodne až v sobotu, pak se na to rychle adaptujeme, přepneme. Teď se soustředíme na Teplice, které nás čekají o víkendu.

Fanoušci vás po utkání vytleskali. Ceníte si toho?

Moc. Dlouhodobě jsou úžasní. Vidí, jak se tým zlepšuje, oceňují to a určitě viděli, že všichni na hřišti do toho dali všechno. Byli znovu skvělí.