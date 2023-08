Dřina v pořadí národních koeficientů: Češi potřebují přeskočit až čtyři země

Boj o elitní patnáctku Pořadí podle národních koeficientů

14. Norsko 26.000 bodů

15. Ukrajina 25.300

16. Izrael 25.125

17. Dánsko 24.825

18. Česko 24.050

19. Řecko 22.225

20. Chorvatsko 22.025

21. Polsko 22.00 Norsko: Molde v play off Ligy mistrů, má tak jistotu Evropské ligy. Bodö/Glimt (soupeř Sepsi) a Bergen (Alkmaar) jsou v play off Konferenční ligy. Ukrajina: Šachtar v Lize mistrů, Luhansk má jistou Konferenční ligy, o kterou bojují Dnipro-1 proti Trnavě a Dynamo Kyjev proti Besiktasi. Izrael: Maccabi Haifa v play off Ligy mistrů (Galatasaray), má jistotu Evropské ligy. Maccabi Tel Aviv v play off Konferenční ligy hraje s Celje. Dánsko: FC Kodaň v play off Ligy mistrů, jistota Evropské ligy. Mitdjylland a Nordsjaelland v play off Konferenční ligy, soupeři Legia a Partizan Česko: Sparta a Slavia v play off Evropské ligy, jistota Konferenční ligy. Plzeň v play off Konferenční ligy. Řecko: Panathinaikos v play off Ligy mistrů, AEK Atény čeká ještě odveta 3. předkola proti Dinamu Záhřeb. Pireus je v play off Evropské ligy, má jistotu Konferenční ligy. PAOK Soluň v play off Konferenční ligy Chorvatsko: Dinamo Záhřeb čeká proti AEK Atény odveta 3. předkola Ligy mistrů, má tak jistotu Konferenční ligy. Pokud s AEK vypadne, hraje o Evropskou ligu se Spartou. Rijeka je v play off Konferenční ligy. Polsko: Čenstochová v play off Ligy mistrů, má jistotu Evropské ligy. Legia Varšava v play off Konferenční ligy proti Mitdjyllandu.