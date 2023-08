ONLINE: Sparta pozná svého soupeře, Záhřeb hraje s Aténami

AEK Atény má v utkání proti Záhřebu přidanou motivaci, smrt fanouška silně rezonuje mezi hráči i fanoušky, kteří tak chtějí odvetu svému soupeři co nejvíce znepříjemnit.

Dinamo pod velkým tlakem dohání jednogólový náskok svého soupeře. V prvním utkání šlo sice do vedení, ale ve druhé půli mu došly síly a slibně rozehraný zápas nedotáhlo do vítězného konce.

AEK Atény : GNK Dinamo Záhřeb 0:0 (-:-)

Sestavy:

Stankovic – Hajsafi, Moukoudi, Vida, Rota – Pineda, Szymański D. (C), Zuber, Jønsson, Amrabat – Garcia Sestavy:

Livaković (C) – Ljubičić, Šutalo, Ristovski S., Moharrami – Ivanušec, Mišić, Mykhaylichenko, Bulat, Špikić – Petković

Náhradníci:

Athanasiadis – Mohammadi, Gaćinović, van Weert, Araujo, Eliasson, Mantalos, , Mitoglou, Galanopoulos, Sidibé, Machairas, Pizzaro Náhradníci:

Nevistić – Šutalo, Bernauer, Baturina, Emreli, Drmić, Marin, Sučić, Kaneko, Rukavina, Lukanić, Perić

Rozhodčí: Eskås (NOR) – Engan (NOR), Bashevkin (NOR)