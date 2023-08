Spokojenost. Splnili jsme roli favorita i přispěli do koeficientu, těšilo Koubka

Plzeň třetím předkolem Konferenční ligy projela suverénně, Gziru zdolala nejdřív doma 4:0 a ve čtvrtek na Maltě 2:0. V závěrečné fázi kvalifikace se o účast v základní skupině utká s lepším z dvojice Derry City - Tobol Kostanaj.

„I do odvety jsem šli s tím, že chceme vyhrát,“ řekl Koubek v rozhovoru pro klubový web.

O čem ještě mluvil?

O sestavě s náhradníky. „Hlavní bylo rozložit zátěž. Když uděláte po ligovém utkání v Budějovicích sedm změn, je to samozřejmě na hře znát, někteří třeba nehráli tři týdny. Patrné to bylo především v první půli, to si není třeba nalhávat. Hráči se potřebovali v nové sestavě rozkoukat, najít se. Jsem rád, že jsme i přes tohle riziko zápas zvládli.“

O Dwehovi na pozici defenzivního záložníka. „Víme o tom, hrál to například i ve Vyškově. Dnes tam nastoupil po Lukáši Kalvachovi a zvládl to dobře, bez chyby.“

O pohárové premiéře osmnáctiletého Jana Palusky. „Určitě jsem rád, že má start i v Evropě. Já mu k tomu gratuluji, rovněž to zvládl dobře a potvrdil, co jsme od něj očekávali.“

O plzeňských fanoušcích na stadionu. „My si musíme vážit lidí, kteří s námi jezdí a podporují nás. Byli slyšet, bylo to příjemné a je třeba jim poděkovat, že mužstvu pomáhají.“

O nedělní lize s Olomoucí. „Věřím, že fanoušci přijdou a podpoří nás plný stadion. Čeká nás s Olomoucí důležitý a těžký zápas. Absolvujeme náročné cestování, musíme se maximálně dobře připravit. A ta fanouškovská podpora nám určitě pomůže.“