Bláznivou přestřelku na Austrii ovládla Legia. Gólem jí k postupu pomohl Pekhart

Čtyřiatřicetiletý Pekhart stál na konci rychlé kombinace a po necelé hodině hry zvýšil na 3:0. Gruber poté dvěma brankami snížil, jenže Rosolek přidal čtvrtý zásah hostů a střídající domácí záložník Jukic navíc před vypršením základní hrací doby dostal červenou kartu.

Přesto Austria v sedmé minutě nastavení vstřelila třetí gól a duel v tu chvíli směřoval do prodloužení. Střídající Muci ho však krátce po svém příchodu na hřiště v desáté minutě nastavení odmítl, čímž rozhodl o postupu Legie.

Bodö/Glimt vyhrálo i čtvrté utkání v letošní kvalifikaci EKL. Po úvodním domácím triumfu 3:0 nad Pjunikem Jerevan triumfovalo stejným poměrem i dnes v Arménii.

Lukáš Štetina právě poslal Trnavu do dalšího předkola a pomohl vyřadit Lech. Těmahle nůžkama! 😎



pic.twitter.com/sdGMsjFxRI — Odbrzděno (@odbrzdeno) August 17, 2023

Skvostné představení předvedl také slovenský obránce a bývalý sparťanský stoper Lukáš Štetina, který výstavním gólem posunul do play off Spartak Trnava. Šestnáct minut před koncem poslal přes hlavu do brány centr Kristiána Koštrny a pomohl k vítězství 3:1 nad Lechem Poznaň.