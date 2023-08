Trpišovský: Klíčový první krok, ale výkon patřil k nejhorším za poslední dobu

Konkrétně do Evropské ligy, o kterou se v příštích dvou týdnech slávisté utkají se Zorjou Luhansk, dalším ukrajinským soupeřem.

S Dniprem po domácím vítězství 3:0 remizovali ve čtvrteční odvetě v Košicích 1:1.

„Je paradox, že v dalším kole narazíme na soupeře, který v domácí soutěži skončil až za Dniprem,“ pokračoval Trpišovský. „Co víme, čeká nás podobný herní styl, který je signifikantní pro ukrajinský fotbal. Výhodou bude i to, že nemusíme daleko cestovat. Zvlášť v letních měsících může být zrádné, když odvetu hrajete kdesi v tropech nebo velkém vlhku.“

Vaše dojmy z odvety proti Dnipru?

Utkání se bohužel odvíjelo od prvního výsledku, což jsme úplně nechtěli. V úvodu zápas neměl tempo, my jsme záměrně vyztužili střed, abychom víc drželi míč a měli duel pod kontrolou. V defenzivě to bylo slušné, ale vepředu se nám nedařilo.

Před pauzou jste neproměnili minimálně dvě vyložené šance.

Taky jsme poztráceli spoustu balonů a kupili nepřesnosti. Chyběl lepší pohyb, hráli jsme bez emocí, mdle. Mohli jsme zápas rozhodnout mnohem dřív, místo toho v nastavení nesmyslně přijdeme o balon před vlastním vápnem a inkasujeme.

Co druhá půle?

Lepší, i když nás hned na začátku musel podržet Ondra Kolář. Záhy jsme však dali po hezké akci branku, náš výkon šel nahoru. Chtěli jsme zápas strhnout k vítězství, ale netrefovali jsme bránu, nebo gólman soupeře předváděl výborné zákroky. Myslím, že celkově jsme měli být přesvědčivější, hlavně v prvním poločase to byl jeden z nejhorších výkonů za poslední dobu.

Radost vám jistě udělal Jurečka, který se poprvé v sezoně střelecky prosadil.

Nejvíc se ulevilo jemu, že tady byl VAR. Jinak by jeho gól pravděpodobně neplatil a my bychom ho – neprávem – roztrhli, že byl zase v ofsajdu. Gól pro nás byl důležitý proto, zklidnil nás, zatímco soupeři sebral sebevědomí a zarazil ho. A Jurečkovo gólové čekání? Jeho pocit možná bude jiný, ale já neřeším, kdo branky střílí. Pro mě je klíčová jeho pracovitost, nasazení, výkony, snaha. Za to si Venca odměnu zasloužil.

Mimochodem, mrzí vás i kvůli fanouškům, kteří přicestovali ve velkém počtu, že jste zápas nevyhráli?

Jednoznačně. Vytvořili nám domácí prostředí, i když byl všední den. Chtěli jsme, aby náš výkon byl lepší. Zasloužili si od nás mnohem větší zaujetí a kvalitu.

Uklidnili jste se postupem do Konferenční ligy, nebo to sem aktuálně vůbec nepatří?

Patří. Udělali jsme maximum i ohledně přípravy a sestavy, kterou jsme ani po vítězství tři nula nechtěli příliš měnit. Máme radost, že se naši hráči zase ukážou v pohárech, získají zkušenosti, budou se zlepšovat. Cílem zůstává Evropská liga, ale ulevilo se nám, což nám do příštího dvojzápasu může pomoct. Všichni víme, čím jsme si prošli loni, abychom se do Evropy vůbec dostali. První důležitý krok je teď už za námi. Čeká nás ještě druhý.