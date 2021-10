Bublá to ve mně. Proč po nás házeli zapalovače? nechápal Kuchta fanoušky

Rotterdam (Od našeho zpravodaje) - Jako jeden ze tří střídajících slávistů vletěl v Rotterdamu do druhé půle. Aby přinesl změnu. Aby spoluhráče strhnul. Aby vstřelil gól. „Snažil jsem do toho dát život a souboje,“ popisoval fotbalista Jan Kuchta. „Ale chtělo to ještě víc.“