Trpišovský jako Uličný: Kdybych mohl, střídám v páté minutě. Zuřil jsem!

Slávisté prohráli v Rotterdamu s Feyenoordem ve druhém duelu skupiny Konferenční ligy 1:2. Hrubě jim nevyšla první půle, během půlhodiny dvakrát inkasovali a i když po pauze svůj výkon významně posunuli, nestačilo to.



„Po tom, co jsme v první půli předvedli, by bylo nespravedlivé, kdybychom srovnali,“ zlobil se Trpišovský.

Až tak?

V prvním poločase jsme byli jen slabým sparingpartnerem. Některá spojení v sestavě vůbec nefungovala a my dostali lekci z agresivity, z presinku, ze hry nahoru dolů. Soupeř hrál výborně, ale my jsme mu svým výkonem hodně pomohli.

Čím to? Dolehla na vás bouřlivá atmosféra?

Věděli jsme, co nás tady čeká, připravovali jsme se, jenže v první půli nám nic nefungovalo. Včetně sestavy, to beru na sebe.

Byl jste o přestávce hodně zlý?

Já bych zlý už během první půle, ale tady byl takový řev, že to bylo vlastně zbytečný. Zuřil jsem, jenže spoustu věcí na hřiště nedolehlo, nebylo slyšet, takže jsem to ze sebe vybil až o přestávce. Tohle je svátek fotbalu, ale my se bojíme hrát. Bylo to pro mě nepochopitelný a zejména druhý gól ilustroval to, jak jednoduše jsme prohrávali souboje...

Do sestavy jste řízl trojstřídáním o poločase. Ale nepřemýšlel jste, že uděláte změny už dřív?

Připadal jsem si trochu jako Petr Uličný, který mi kdysi říkal, že kdyby ho nedrželi asistenti, má vystřídáno v páté minutě. Ale vážně: kdybychom měli víc možností, dost možná jsme o pauze střídali i víckrát. V první půli jsme do toho sahat nechtěli, protože bychom se připravili o jednu možnost na změnu, navíc jsme potřebovali spíš delší čas, abychom si něco řekli. Dolů si zasloužilo jít víc hráčů, ale něco jsme si nechávali i na reakci během druhé půle. Třeba po kontaktní brance, která přišla. Domácí už si to ale pohlídali.