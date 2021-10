Kuchta o nominaci: Tušil jsem, že už by mohla vyjít. Splnil se mi sen

Kuchta, v pondělí dodatečně povolaný útočník, je za prestižní příležitost velmi vděčný. Váží si pozvánky a zároveň si pokorně uvědomuje, jaká je jeho role.

Česko - Wales v pátek od 20.45 ONLINE

Jako o adeptovi pro výběr trenéra Jaroslava Šilhavého se o střelci Slavie přitom mluvilo delší dobu: když se loni na podzim vrátil do Edenu a chytl báječnou fazonu, když na začátku roku sázel jeden gól za druhým, když spolu s Adamem Hložkem vládl kanonýrům sezony...

I nyní má formu. Dobře odstartoval, pak překonal obtíže s ledvinovým kamenem a zatím dal v lize v šesti utkáních pět branek. K tomu jednu v pohárech.

„Tušil jsem, že už by to tentokrát mohlo vyjít, poslední dobou jsem se cítil opravdu dobře,“ uvedl Kuchta.



Jaké byly vaše první dny v reprezentaci?

Moc si to užívám. Jsem rád, že mohu být v takové společnosti. Věřím, že zápasy zvládneme a uděláme důležitý krok k postupu.

Pomáhá vám, že jste se v národním týmu potkal i se spoluhráči z klubu Tomášem Holešem a Alešem Mandousem?

Na srazu nás mohlo být i víc slávistů, ale jsem samozřejmě rád, že tu nejsem sám, kluci mě vedou. Znám taky plno kluků z mládeže. Ze Sparty se znám s Tomášem Wiesnerem, z Liberce později zase s Jakubem Peškem, takže jsem nešel úplně do neznáma.

Slávistická kolonie mohla být větší, ale Jan Bořil, Petr Ševčík a Lukáš Masopust z nominace kvůli zranění vypadli.

Hodně nás to mrzí, všichni měli formu. Budou nám chybět. Honza Bořil má vážné zranění... Je to skvělej kluk, skvělej kapitán Slavie a bude nám hodně scházet. Rád bych mu popřál brzké uzdravení. Lukáš a Petr jsou osobnosti, kluci ze základu. Doufám, že se brzy uzdraví a pomůžou nám tady v reprezentaci i v klubu.

V kádru jsou i sparťani. Nepopichovali vás po nedělním derby?

Něco jsem zaslechl. Ale to by asi udělal každý, vždyť derby je největší zápas v Česku. A už to ani moc neposlouchám. (úsměv) Dlouho jsme měli nadvládu my, teď doufám, že si ji Sparta převzala na jeden zápas a my si ji na jaře vezmeme zpátky.

Co do týmu můžete přinést? Čím jste si pozvánku zasloužil?

Měl jsem formu, dařilo se mi. A co můžu přinést? Všichni vědí, jak se snažím hrát, znají mé přednosti i nedostatky. Když dostanu možnost aspoň na pár minut, nebudu měnit styl. Budu hrát tak, jak je mi vlastní. I proto jsem se sem dostal.

V reprezentaci je na vašem postu jasnou jedničkou Patrik Schick. Máte představu, jaký prostor dostanete?

Za prvé jsem nováček, takže to není otázka na mě. Za druhé konkurenci vnímám, jsem na ni zvyklý z klubu. Jsem hlavně rád, že tu můžu být a když na mě trenér ukáže, abych mančaftu na kousek zápasu pomohl, pomůžu, jak nejlépe budu moci. Ale samozřejmě víme, kdo je jednička, dvojka a trojka.

V jakém rozpoložení jste vlastně dorazil? Poslední zápasy se Slavii zrovna nepodařily.

Samozřejmě se člověk cítí lépe, když se vyhrává, regeneruje se mu rychleji. Zápasy s Feyenoordem a Spartou se nám nepovedly, házíme je za hlavu a budeme chtít zase vítězit. Jsem šťastný, že jsem v reprezentaci, je to taková náplast za nepovedený týden. Že jsem tady, je splněný sen.

Je pozvánka o něco výjimečnější, když se s Walesem hraje „u vás“ v Edenu?

Je to bonus, ale bylo by mi to asi jedno. Důležité je, že jsem tu. A že podáme dobrý výkon a získáme tři body.

Co už jste stihli v rámci přípravy na pátečního protivníka?

V úterý jsme se dívali na celý sestřih z různých zápasů Walesu, byla tam i jedna sekvence ze zápasu s Českem. Známe silné i slabé stránky, ukazovali jsme si už i nějaký recept na tréninku. Věřím, že budeme nachystaní dobře.