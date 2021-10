I Wales chce být druhý. Musíme vyhrát, říká kouč a varuje před Schickem

V pátek večer to ve vršovickém Edenu bude bitva druhého s třetím. Češi mají na příčce za vedoucí Belgií stejně bodů jako ostrovní protivník, který ale odehrál o utkání méně.

Velšané mocně touží se před domácí dostat.

„Jsme na zápas výtečně připravení, ale Češi jsou silný soupeř,“ uvedl kouč.



Česko - Wales v pátek od 20.45 ONLINE

Druhé místo znamená místo v play off o světový šampionát, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst. I svěřenci trenéra Pagea kalkulují s touto záchrannou variantou. Být druhý ve skupině je ale výhodnější kvůli nasazení: v baráži nastoupí deset týmů z druhých míst kvalifikace a šestice nejlepších bude hrát doma.

„Čeká nás velké utkání, Češi jsou těžký soupeř, mají tým složený z kvalitních hráčů. Věřím, že v tomto testu uspějeme,“ pravil záložník Aaron Ramsey, jenž v pátek povede tým s páskou na rukávu coby kapitán.



Někdejší talent měl v uplynulých týdnech svalové potíže, za klub (Juventus) toho moc neodehrál, chyběl v záříjovém reprezentačním termínu. Tentokrát už by hráč, jehož důležitost při Baleově absenci vzroste, měl být připraven.

„Cítím se dobře, jsem fit. Když jsem byl zraněný, bylo to frustrující, ale teď jsem šťastný, že jsem zpátky v reprezentaci. Věřím, že pomůžu mužstvu,“ uvedl Ramsey, na kterého bude trenér Page hodně spoléhat.



„Uvědomuji si, že příliš nehrál, ale kvalitně trénuje a v tréninku vypadá dobře. Ani před mistrovstvím Evropy toho moc neodkopal a na něm podával konzistentní výkony. Očekávám od něj nyní totéž,“ řekl kouč. „Ve velkých zápasech se umí předvést a duel s Českem patří mezi ty velké.“



Stejně jako jeho protějšek Jaroslav Šilhavý sbíral Page omluvenky a řeší trable na defenzivních a křídelních postech.

Čechům vypadli z nominace Vladimír Coufal, Jan Bořil, Petr Ševčík a Lukáš Masopust, zraněný je též Jakub Jankto. Walesu nepomůžou obránci Tom Lockyer, Rhys Norrington-Davies a nově také důležitý bek Ben Davies se záložníkem Davidem Brooksem, kteří jsou nemocní.

Page tak na krajní posty obrany nemá moc variant. Na levé straně hrávali Davies s Norringtonem-Daviesem, a jedinou volbou tak zůstává mladík z Liverpoolu Neco Williams, který se vrací po zranění. Podobně je na tom na pravém kraji defenzivy Connor Roberts.



„Je to frustrující, ubyli nám důležití hráči. Je to složitá situace, ale věřím, že si zvládneme poradit,“ prohlásil Page. „Obránci, co tu jsou s námi, jsou kvalitní.“



Holohlavý trenér, který reprezentaci vede místo suspendovaného Ryana Giggse, upozornil také na potíže, které jeho týmu může způsobit Patrik Schick.

„Je to fantastický hráč, top fotbalista, který na Euru válel. Musíme hrát co nejlépe, abychom se s tím vypořádali. Ale kromě Schicka byste mohli zmínit další dva, tři hráče,“ prohlásil.

„Češi jsou ofenzivní tým, útočí i v šesti lidech, krajním bekům otevírají záložníci prostor náběhy do středu. Respektujeme jejich kvalitu, jsou opravdu dobří, ale i my jsme silní. Bude to zajímavé utkání,“ dodal.