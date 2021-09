Kuchta útočil na hattrick. Mohl jsem dát víc než dva góly, vyčítal si

Ten první zaznamenal letos na konci ledna ve Zlíně (6:2), byl rozjetý, ve třech zápasech nasázel šest gólů.

I teď má Kuchta fajn fazonu: tři poslední starty, čtyři trefy.

„Měl zdravotní problémy, různě nám vypadával, ale teď už je psychicky i kondičně v pohodě. Hraje velice dobře a blíží se k optimu, které měl v minulé sezoně,“ pochvaluje si Kuchtovu formu trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci v minulých čtyřech duelech pokaždé zaznamenali minimálně tři branky.



„Asi jsme se víc rozjeli, sehráli jsme se,“ přemítal nad tím Kuchta. „Hlavně doufám, že se nezadrhneme a takovou produktivitu předvedeme i v dalších zápasech,“ pokračoval.



Jste po vítězství kromě skóre spokojený i s předvedenou hrou?

Spokojený jsem hlavně proto, že jsme vyhráli. Byla tu solidní návštěva. Víme, že lidi jsou na fotbal nadržení, chtěli jsme jim to zpříjemit výhrou, což se podařilo. Zase jsme lidem dopřáli hezký zápas. Jediná kaňka je, že jsme ho neuhráli s čistým kontem, zase jsme v závěru inkasovali gól. Ale jinak jsme rádi za tři body.

Vy jste k nim přispěl dvěma zásahy. Před tím prvním vypadl hradeckému brankáři Fendrichovi centr zprava...

Tohle jsem prostě já. (smích) Takové góly asi přitahuju. Jsem za ně rád, ale dnes jsem jich mohl vstřelit víc než dva. Ale zase jsme vyhráli vysokým rozdílem, pomohl jsem mužstvu, jsem spokojený.

Druhý gól jste dal po akci s Lukášem Masopustem. Secvičená věc, nebo intuice?

Viděl jsem Lukáše, jak nabíhá za obranu. Posunul jsem mu míč a on mě pak krásně našel, byl jsem tváří v tvář brankáři. Zachoval jsem klid a dal jsem to podél něho. Takhle jsem měl řešit i další svoje situace a nezůstalo by jenom u dvou gólů...

V první půli samostatný únik, ve druhé další dvě nadějné možnosti – volej a hlavička. Která vás mrzí víc?

Mrzí mě určitě ta první šance, byl jsem sám před brankářem a zkusil to narvat. Řešil jsem to špatně... A druhá situace, to jsem byl trošku v záklonu, stál jsem tam, nebyl jsem rozeběhlý. Ale taky se to dalo trefit. Kdybych to dal do země, měl by s tím víc problémů.



V týdnu vás čeká duel na hřišti Feyenoordu a pak derby na Letné. Je z tohoto pohledu důležité, že jste duel s Hradcem v klidu zvládli?

Každý zápas je pro nás důležitý, což jsme chtěli potvrdit i doma s Hradcem, abychom měli klid a mohli se dobře připravit na příští týden. Teď máme Feyenoord, pak Spartu, obojí budeme chtít zvládnout, protože hrajeme o hodně jak v Konferenční lize, tak v domácí soutěži.