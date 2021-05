Kuchta málem sám králem. Střelec druhý gól nedal, ale hlásil: Skvělá sezona

Co se mu asi honilo hlavou, když o přestávce zjistil, že jeho gól do sítě Budějovic (2:1) na samostatnou korunu stačit nebude.

Adam Hložek na nedaleké Letné řádil proti Brnu (6:1) a čtyřmi trefami se na slávistu dotáhl.

Co řekl Hložek „Myslel jsem si, že Kuchta nějaký gól přidá. Po očku jsem Slavii sledoval.“

„Lhal bych, kdybych říkal, že jsem to nesledoval,“ líčil Kuchta. „Říkali mi to o půli. Já se ale hlavně soustředil na výkon, abychom to dotáhli do vítězství. Pak mi Přéma Kovář hlásil na hřiště, že Hložek střídal,“ pokračoval slávistický forvard.

Kuchta měl proti konkurentovi výhodu, leč ani jeden z jeho střeleckých pokusů se po změně stran neujal.

„Stadion skandoval mé jméno, dát další gól nevyšlo, ale jsem hlavně rád, že jsem součástí Slavie. Byla to skvělá sezona,“ pokračoval autor patnácti ligových gólů, který se o kanonýrskou korunu nakonec podělí právě se sparťanem Hložkem.

Jaká to pro vás byla sezona?

Extrémně náročná. Ze začátku jsme nebyli úplně v top formě, lámalo se to ve skupině Evropské ligy v Beer Ševě (Slavia prohrála 1:3). Něco jsme si k tomu řekli a nakoplo nás to zbytku ročníku. Budeme na něj vzpomínat v nejlepším, vyšlo nám všechno, co jsme chtěli. Jsme za to fakt rádi.

A co z osobního hlediska?

Největší zlom přišel, když jsem poprvé nastoupil v Evropské lize v základu a dal Nice dva góly. Pak už jsem jel v laufu. Do zimní pauzy jsem sice nedal tolik branek, ale myslím, že jsem pro tým byl platný. V krátké zimní přestávce mi pomohl intenzivní trénink, doháněl jsem manko z léta, taky jsem mezi prvními chytil covid, takže ta příprava mi vážně prospěla. Pak z toho vyplynulo, že mě kluci nacházeli ve vápně, já jsem si hledal jejich přihrávky a vzniklo z toho tolik gólů. Jsem rád, že jsem pomohl k double, k titulu. A že kluci mně pomohli ke koruně krále.

Nemrzí vás teď znovu ta neproměněná penalta proti Karviné? Mohl jste mít korunu jen pro sebe.

Teď trochu mrzí, ale já na ty penalty prostě nemám nohu. Přenechám to lepším, mé přednosti jsou jinde. Já se za to klukům omlouval, oni mi řekli, že se nic neděje, ať si z toho nic nedělám. V budoucnu na penaltu možná půjdu, ale v brzké době určitě ne.

Jak si užíváte mistrovské oslavy?

Prožívám to poprvé v kariéře a to se určitě neomrzí. Chtěl bych to tak každý rok. Je mi ale jasné, že ostatní týmy posílí, my určitě také, snad kádr zůstane co nejvíc pohromadě. Máme na co navazovat.

Co bude cílem v příští sezoně? Čeká vás třetí předkolo Ligy mistrů.

Cílem je dostat se do Champions League, dáváme si nejvyšší cíle. Byl by to skvělý start do sezony. Uděláme všechno pro to, abychom udělali radost fanouškům a pomohli Slavii. Aby tu zase zazněla hymna Ligy mistrů. Bude to ale extrémně náročné.