Holeš: První půle? Nevěděl jsem, jak z toho ven. Za druhou jsme měli na remízu

Slávisté v úvodní pětačtyřicetiminutovce tápali, valil se na ně jeden útok za druhým, dvakrát inkasovali. „První poločas byl špatnej,“ neskrýval Holeš.

„Soupeř na nás vletěl, hnal ho plný stadion, my jsme se s tím nemohli srovnat. Nebyli jsme dostatečně agresivní, neběhalo nám to, snažili jsme se rozehrávat, ale měli jsme hodně ztrát a Feyenoord chodil do otevřené obrany. Bylo to hodně náročné,“ popisoval po druhém kole základní skupiny Evropské konferenční ligy.



Často se vám nestává, že by vás protivník tolik přehrával od úvodního hvizdu. Čím si to vysvětlujete?

Nestává no, agresivita a běhavost jsou většinou naše zbraně. Na hřišti jsem upřímně nevěděl, jak z toho ven, doufal jsem v konec poločasu, abychom si v kabině něco řekli a udělali změny.

Co jste si v kabině řekli? Na hřišti to pak byla jiná Slavia.

Proběhla bouřka, kterou jsme fakt potřebovali, abychom se probrali. Pomohly změny, přišli agresivnější hráči, obuli jsme se do toho. Začali jsme víc běhat, byli jsme agresivnější, dařilo se nám vyhrávat souboje a udrželi jsme se lépe na balonu. Dostávali jsme Feyenoord pod tlak a neměl pak tolik sil hrát nahoru. Takhle jsme měli hrát celý zápas...

Po hodině hry jste po centru ze standardky snížil na 1:2. Secvičený signál?

Důležitou roli v tom sehrál Lukáš Masopust, který běžel za rozehrávajícím Petrem Ševčíkem s tím, ať balon kopne na přední tyč. Tam jsem naběhl já, dostal jsem to přesně na hlavu a snažil jsem se umístit míč na zadní. Snížit se povedlo docela brzo, takže jsem věřil aspoň ve vyrovnání. Škoda.

Co chybělo?

Pár situací jsme si vytvořili, soupeř leccos zablokoval. Třeba Ivan Schranz měl dobrou šanci. Příležitosti na vyrovnání byly, ale buď jsme to nezvládli technicky, nebo nám chybělo štěstí. Za druhý poločas jsme na remízu měli. V závěru soupeř hru chytře rozkouskoval ostřejšími fauly, když jsme se potřebovali dostat do tlaku.