Ani Kane nepomohl. Měli jsme jedinečnou šanci, litují v Tottenhamu

Když fotbalový útočník Harry Kane opouštěl hřiště s pochroumaným kotníkem ve čtvrtfinále proti Manchesteru City, vypadalo to, že už si do konce sezony nezahraje. Jedno utkání však přece jen stihl - to nejdůležitější: finále Ligy mistrů. V něm ale Tottenham podlehl Liverpoolu 0:2.

Jenže Tottenham v něm podlehl Liverpoolu 0:2. „Kdo ví, kdy se nám zase naskytne taková příležitost,“ litoval brankář Hugo Lloris.

Angličan Kane byl překvapením v sestavě. Nejlepší střelec loňského mistrovství světa nastoupil po necelých dvou měsících, navíc v základu. Jenže první střelu na bránu si připsal až v nastavení. Tottenham - Liverpool 0:2, po roce to vyšlo, nudné finále rozhodl Salah Ve chvíli kdy Liverpool dělily od triumfu sekundy. Díky Salahově proměněné penaltě v úvodu utkání a křižné ráně střídajícího Origiho z druhé půle zvítězil 2:0. Hlavně brzký gól hráče Tottenhamu opařil. „Snažili jsme se oklepat, ale Liverpool umí zahrát to, co potřebuje,“ řekl obránce Jan Vertonghen. Kane se během prvního poločasu skoro nepotkal s balonem, ale ani hráči okolo něj nezářili. Alli, Eriksen, Son... Nikdo nedokázal obranu Liverpoolu zaskočit. Jen posledních patnáct minut Spurs soupeře zatlačili. Ale ani střídající Lucas Moura, hrdina semifinále s Ajaxem, se neprosadil. „Jsme velmi zklamaní. Ve finále jde jen o vítězství, ne o předvedenou hru. Obdržet gól z penalty po dvaceti sekundách mělo ohromný vliv,“ konstatoval trenér Mauricio Pochettino.

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Celému Liverpoolu bych chtěl pogratulovat. Jürgenu Kloppovi, hráčům a fanouškům, protože jejich sezona byla fantastická. My musíme jít dál. Nebude to lehké, ale musíme se oklepat a být pozitivní.“ Ani sezona Tottenhamu nebyla špatná. V anglické Premier League dokráčel na čtvrté místo, které zaručuje účast v základní skupině příštího ročníku Ligy mistrů - soutěži, jejíž finále si londýnský klub zahrál vůbec poprvé. „Letos se nám v Lize mistrů opravdu dařilo. Pro klub je to obrovský úspěch a krok dopředu,“ hodnotil brankář a kapitán Hugo Lloris.