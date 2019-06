Příběhy finále Ligy mistrů. Jak ruka vyčarovala nudu i slzy štěstí

Poraženému Tottenhamu v historickém finále zbyly slzy a hořkost. A ruské modelce Kinsey Wolanské, která během první půle ve vyzývavých černých plavkách vběhla na trávník, přiskočily tisíce nových sledujících na sociálních sítích.

Chtělo by se říct, že právě její exhibiční vložka byla nejvíc vzrušujícím momentem zápasu, ale nebylo by to úplně fér.

Finále Ligy mistrů s sebou bez ohledu na fotbalovou krásu pokaždé nese jedinečné příběhy - a MF DNES vybrala pět nejzajímavějších.

1 Faktor Klopp

Že trenéři po velkém úspěchu létají nad hlavami hráčů? Nic nového. Ale tohle bylo přece jen něco extra: kouče Liverpoolu Jürgena Kloppa celý tým vzal na ramena, pár desítek metrů ho nesl pod kotel fanoušků a až tam přišel na řadu obvyklý rituál.

Jedinečná oslava k jedinečnému kouči sedla, s Liverpoolem dokázal velkou věc. Přitom už se zdálo, že se nezbaví pověsti finálového pechfógla: šest posledních zápasů o trofej prohrál! Až sedmička mu přinesla štěstí, i když v jeho případě je spíš odměnou za elán, který do trenéřiny vnáší jako nikdo jiný.

Fanoušky baví originálními vtípky: třeba když si po finále v televizním rozhovoru zanotoval s reportérem písničku Let’s Talk About Sex, v níž poslední slovo vyměnil za six - na znamení šestého liverpoolského triumfu v Lize mistrů.

Na tiskovou konferenci pak dorazil s pivem v ruce a s úsměvem od ucha k uchu jásal: „Nejlepší fotbalová noc mého života! Ulevilo se mi, že konečně odletím na dovolenou s rodinou jako vítěz, ne jako poražený finalista. Bude to víc cool.“

Klopp je mistrem slova, ale i týmové chemie a taktiky. V jeho hlavě se rodí mistrné tahy, tak jeden za všechny: v pravou chvíli vytáhl jako trumf útočníka Origiho, který dvěma góly pomohl doma senzačně otočit semifinále s Barcelonou a coby náhradník druhou trefou v závěru definitivně rozsekl i finále.

2 Dvaadvacet vteřin... A penalta!

Kdo se po výkopu zdržel u stánku s občerstvením, promeškal moment, který finále rozhodl. Liverpool se vrhl do útoku po levé straně, záložník Mané nacentroval, balon narazil do hrudi bránícího Sissoka a pak mu zatancoval na ruce.

Celý zápas jistě pískající slovinský rozhodčí Skomina s odhodlaným výrazem v obličeji nařídil penaltu.

Byla? Nebyla?

Ač fanoušci Tottenhamu zuřili, byla. I video ji posvětilo, protože Sissoko si počínal nepřirozeně a nešikovně: ruku měl tak daleko od těla, jako by se snažil mávnout na projíždějící taxík. Rychlý gól zápasu uškodil, Liverpool začal pragmaticky bránit v osmi devíti hráčích a Tottenham bušil na vrata marně.

„Měli jsme smůlu,“ mračil se kouč poražených Mauricio Pochettino. „Dostat gól z penalty po první akci zápasu? Na takový úvod se nedá psychicky připravit.“

3 Z pecháčka hrdinou

Utekl rok od chvíle, kdy opouštěl hřiště v slzách bolesti i naštvání. Věděl, že mu utíká sen.

Vlastně rovnou dva! Mohamed Salah, hlavní trumf Liverpoolu v loňském finále proti Realu Madrid, musel po pětadvaceti minutách střídat, protože rabiát Sergio Ramos mu v pádu přilehl ruku a pochroumal rameno.

Bez Salaha Liverpool prohrál 1:3 a egyptský bůžek dlouho trnul, jestli nepřijde taky o mistrovství světa. První zápas mu utekl, v dalších sice už naskočil a nezklamal, ale jeho země se ze šampionátu v Rusku rychle pakovala.

V sobotu se nejlepší střelec anglické ligy dočkal velkého triumfu: právě on s klidem proměnil penaltu, a když po utkání viděl, jak spoluhráči běží slavit s fanoušky, rošťácky pláchl reportérovi od rozhovoru, ještě než padla první otázka.

4 Neviditelný lídr

Tenhle taktický plán neklapl. Tottenham si maloval, jak se uzdravený kapitán po dvou měsících bez fotbalu vrátí jako hrdina a dovede tým na vrchol. Místo toho se Harry Kane v prvním poločase jen jedenáctkrát dotkl míče - a ani jednou v zápase nebyl nebezpečný.

Dokonce i fanoušci, kteří jinak blonďatého slušňáka milují, se divili: Proč nehrál od začátku rozjetý Brazilec Moura, který hattrickem proti Ajaxu finále zařídil?

„Nelituju, že jsem ho postavil,“ odrážel dotazy kouč Pochettino. „Porážka bolí, ale i tak jsme dokázali něco fantastického.“

Hráči zjevně zklamání kousali hůř: památeční medaile hned sundávali z krku, obránce Rose si ji dokonce odmítl převzít.

5 Dojemná chvilka kapitána

Ten záběr obletěl svět a je třeba ho vidět, protože emoce, které ukrýval, se těžko popisují. Jordan Henderson, kapitán Liverpoolu, při oslavách dokráčel do rohu stadionu a s očima plnýma slz dlouhé vteřiny mlčky objímal chlapíka v růžové košili. Tátu Briana, který poslední měsíce bojoval s rakovinou jícnu.

„Jsem nejpyšnější otec na světě,“ líčil dojatě televizní reportérce Henderson senior.

„Když bylo Jordanovi dvanáct, vzal jsem ho do Manchesteru na finále Ligy mistrů mezi AC Milán a Juventusem. Hrála znělka a on povídá: Tati, jednou si tenhle zápas taky zahraju. A vidíte? Hrál ho už podruhé, a teď dokonce zvedl pohár nad hlavu. Nádhera!“