Táto, já si to finále jednou zahraju! A z Hendersona je kapitán šampionů

Pracant se čtrnáctkou na zádech, válečník a pravý lídr, který neremcá, pokud na něj zrovna v sestavě nezbyde místo. Když Henderson po finálovém vítězství nad Tottenhamem (2:0) převzal stříbrný pohár s červenými stuhami, v podřepu s ním došel před spoluhráče a euforicky ho zdvihl nad hlavu. Byl dojatý.

Stejně jako jeho otec: „Ani nevíte, jak pyšný na něj jsem,“ povídal přímo na trávníku v televizním rozhovoru. A přidal historku o šestnáct let starém finále na Old Trafford. „Jordanovi se jeho sen splnil hned dvakrát. Jsem šťastný, že své druhé finále konečně vyhrál.“

Před rokem se Henderson s Liverpoolem musel v Kyjevě sklonit před Realem Madrid, tentokrát už ryze anglický vrchol zvládl.

Utkání orámovaly góly Salaha a Origiho.

„Za každé situace se snažím odevzdat maximum, ale tohle všeho zdaleka není jen o mně,“ vysvětloval následně do kamery stanice BT Sport „Je to o celém fantastickém klubu, o hráčích, o trenérovi. Musíme pokračovat v tom, co jsme nastartovali.“

Z Hendersona, kluka ze Sunderlandu, který v dresu Liverpoolu zažil i trudné časy, jako byla dvě osmá místa v Premier League, je legenda. Pátý kapitán, jenž klub dovedl na evropský trůn

Obránce Emlyn Hughes to dokázal v letech 1977 i 1978, Phil Tompson v sezoně 1980/81. O tři roky později vedl liverpoolské mužstvo skotský záložník Graeme Souness a naposledy před čtrnácti lety Steven Gerrard.

„Jsem nesmírně hrdý, že jsem součástí tohoto klubu, prožívám nejkrásnější chvíle v životě. Nikde jinde jsem nezažil takovou soudržnost, vytvořili jsme něco speciálního. A to především díky našemu trenérovi,“ chválil kapitán Jürgena Kloppa.

Historicky šestým vítězstvím se Liverpool odpoutal od Bayernu Mnichov i Barcelony, které Ligu mistrů ovládly pětkrát. Nejúspěšnějšími týmy soutěže jsou Real Madrid a AC Milán s třinácti, respektive sedmi triumfy.