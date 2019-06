Dvaadvacet vteřin, ruka a penalta. Z verdiktu jsme byli zklamaní, řekl Son

„Zdálo se mi to dost přísné, nevím. Musím se ještě jednou podívat na záznam, ale byli jsme z takového rozhodnutí zklamaní,“ litoval po utkání Son Hung-Min z Tottenhamu.



Balon sice Sissoka trefil nejprve do hrudi, pak ovšem narazil do paže, kterou měl francouzský záložník v nepřirozené poloze. Sudí si byl jistý, kolega u videa jeho verdikt podpořil.

A Mohamed Salah, jenž si k nařízenému pokutovému kopu stoupl, poslal Liverpool do bleskového vedení.

„Musíte to akceptovat, tohle je prostě součást fotbalu. Neměli bychom obviňovat z prohry rozhodčího. Z jednoho pohledu to opravdu vypadalo, že se míč pravděpodobně ruky dotkl,“ uvedl brankář Hugo Lloris.

Tottenham postoupil do finále Ligy mistrů poprvé v klubové historii, proti Liverpoolu však nenavázal na výkony z předchozích duelů vyřazovací fáze a prohrál 0:2. Rychlá branka ho zlomila, nevycházela mu kombinace, nemohl se dostat do hry, uzdravený útočník Kane byl neviditelný.

„Nebylo vůbec snadné se po tom gólu vrátit zpět do utkání, je to obrovská rána. Snažili jsme se hrát tak, jak jsme zvyklí, ale přiznejme si, že jsme si toho moc nevytvořili. Byli jsme bázliví. Až posledních patnáct minut jsme se snažili střílet z dálky, ale tentokrát to nestačilo,“ doplnil Lloris.

„Měli jsme smůlu. Tohle je okolnost, na kterou se nemůžete připravit. Nikdy byste nečekali, že budete po minutě prohrávat 0:1. Psychicky to bylo strašně složité. Bojovali jsme, jsem na kluky hrdý, ale nestačilo to. Musíme pogratulovat Liverpoolu,“ řekl trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino.