Třetí pokus úspěšný. Finálový smolař Klopp zlomil v Lize mistrů prokletí

Do vůbec prvního finále se Klopp ve své trenérské kariéře dostal v roce 2012, tehdy byl úspěšný, s Dortmundem získal německý pohár. Poté přišlo šest porážek v rozhodujících střetnutích v řadě, z toho dvě právě v Lize mistrů.

Z dortmundské lavičky v roce 2013 sledoval, jak jeho mužstvo podlehlo Bayernu Mnichov. Skousnout porážku musel i loni, to Liverpool nestačil na Real Madrid.



Jenže veškeré zklamání je zapomenuto. Liverpool slaví a právě německý svéráz je hlavní příčinou úspěchu tradičního anglického klubu, jenž na triumf v nejprestižnější klubové soutěži čekal čtrnáct let.

„Obvykle už dvacet minut po zápase bývám tak napůl opilý, ale tentokrát jsem měl zatím jen vodu,“ usmíval se široce po vítězném finále.

Stal se tak teprve třetím Němcem, který vyhrál evropskou pohárovou soutěž se zahraničním celkem. Před ním se to povedlo jen Udu Lattekovi (Pohár vítězů pohárů s Barcelonou, 1982) a Juppu Heynckesovi (Ligu mistrů s Realem Madrid, 1998).

„Bez tohohle chlapa by to bylo nemožné. Je neuvěřitelné, co všechno od svého příchodu do klubu dokázal,“ řekl na adresu svého trenéra kapitán Jordan Henderson. „Mužstvo je naprosto soudržné, v kabině vytvořil opravdu speciální atmosféru.“

I před finále nabudil Klopp svůj celek zřejmě kvalitně. Do vedení šel Liverpool už ve druhé minutě, přestože to bylo trochu se štěstím. Sissoko zahrál ve vápně rukou a Salah proměnil pokutový kop. Pojistku pak v závěru přidal střídající Origi.

„Už jste někdy viděli něco podobného? Kluci už neměli v nádrži žádné palivo, přesto bojovali neskutečně. Navíc máme gólmana Alissona, u kterého vypadají složité zákroky jako rutinní,“ rozplýval se Klopp.



Po oslavách na něj ale čeká další výzva. Dovede v příštím ročníku Liverpool i k zisku titulu v anglické lize? Pak by se na stadionu Anfield Road stal definitivně nesmrtelným.