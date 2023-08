Všichni sníme o skupině, říká Trpišovský. Trávník? Ublíží to hlavně fotbalu

Reagoval i na slova slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka, který před sezonou prohlásil, že při postupu do skupiny by si připadal jako v ráji. „Tím je pro mě zisk trofeje, kterou sem chceme všichni vrátit. Jestli existuje podráj nebo spodní patro ráje, tak možná,“ prohodil.

Slavia - Dnipro-1 úvodní duel 3. předkola Evropské ligy ve čtvrtek od 19:00 ONLINE

Cesta do základní části letos vede přes ukrajinské týmy. Do případného play off přisoudil Slavii nyonský los Zorju Luhansk.

„Je to paradoxní, že v případné další fázi bychom soupeřili s mužstvem, které loni skončilo v lize hůř, než právě Dnipro,“ přemítal Trpišovský. „Může to být i výhoda, v týmu máme ukrajinské obránce Tarase Kačarabu a Maxe Talovjerova. Spoustu hráčů znají z mládeže.“

Pražský celek od začátku sezony trápí zejména nevyhovující trávník, který se chystá po čtvrtečním utkání vyměnit. Právě nadcházející duel bude muset ještě přetrpět na tom starém. Ten se viditelně trhá a způsobuje nemalé potíže.

„Mrzí mě, že to vůbec musíme brát v potaz. Nesmíme zbytečně ztrácet míče v přechodové fázi, to mužstva v Evropě trestají. Tento terén tomu pak vůbec nepomáhá. Ublíží to hlavně fotbalu, to mě trápí nejvíce. Trávník je vždy vizitkou domácího mužstva,“ podotkl.

„Avšak i oni praktikují kombinační fotbal, takže rozhodne spíše to, kdo se se situací nejlépe vypořádá a takticky se na ni připraví.“

Chystáte kvůli tomu nějaké změny v sestavě? Více soubojových hráčů?

Uvažujeme o tom. I vzhledem k tomu, že první zápas máme doma. Doufejme, že si vytvoříme tlak, budeme ale zároveň myslet i na tohle. Snažíme se hlavně tým složit tak, aby mezi hráči zůstaly vazby a měli vedle sebe kluky, kteří už spolu nastupovali. Také je důležité vybírat profil podle soupeře, na každého platí něco jiného. Ale kdybychom se rozhodovali mezi dvěma hráči na jeden post, zvítězí ten s lepším fyzickým fondem. Očekáváme hodně soubojové utkání a potřebujeme být silní při jejich standardních situacích, které hodně využívají.

Slavia - Dnipro-1 na O 2 TV Sport Úvodní utkání 3. předkola Evropské ligy mezi Slavií a Dniprem odvysílá stanice O 2 TV Sport v přímém přenosu. Studio moderátora Davida Sobiška s experty Jakubem Podaným s Markem Suchým startuje od 18:15.

Pociťujete určitou zodpovědnost? I vůči loňskému brzkému konci ve skupině a touze vrátit Slavii k předešlým pohárovým výsledkům?

Moc nad tím nepřemýšlím. Chceme hlavně uspět a zvládnout dvojzápas. Víme, že naše loňská cesta byla těžká a nás letos nečeká nic lehčího. Jejich odveta v Aténách ukázala, že jsou na úrovni týmů, se kterými jsme v předkolech hráli naposledy. Tohle je první překážka, kterou musíme překonat na cestě do skupiny a jediné, co mě zajímá, je příští zápas.

Může být pro vás výhodou, že soupeř hraje svá domácí utkání v azylu v Košicích?

Tak to vůbec neberu. V momentě, kdy se zrušila výhoda gólu vstřeleného venku, je domácí odveta velmi výhodná. Navíc už jsou tam zvyklí, odehráli velmi dobrý zápas s Panathinaikosem před plnými tribunami. Velkou výhodu vidím v tom, že mají odvetu doma ve svém prostředí. I minulá sezona, když jsme doma porazili Čenstochovou, ukázala, že může být důležité.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský (vlevo) a kapitán Tomáš Holeš na tiskové konferenci před utkáním s ukrajinským celkem Dnipro-1.

Ze soupeřova týmu nedávno odešla hlavní hvězda Arťom Dovbyk. Dobrá zpráva?

Je to skvělý hráč a zabiják, ale hvězd mají v týmu více. Také mají v týmu typologicky podobného fotbalistu - levonohý, silný zády k bráně. Ale musím přiznat, že když jsem viděl, jak Dovbyk skóroval v odvetě na Panathinaikosu, jsem rád, že proti nám nenastoupí. Uvidíme, co ukáže hráč, který nastoupí místo něj. Podle toho můžeme posuzovat, zda to pro nás byla výhoda.

Jak je na tom mužstvo zdravotně?

Dobře. Zůstává tam jen David Douděra, jehož start je nepravděpodobný. Necháváme si ještě malé okénko, ale spíše se na něj nedostane. Kluci, kteří absolvovali duel se Zlínem, jsou v pořádku a připravení nastoupit.

Na soupisce chybí třeba Kačaraba, Tecl nebo Hronek. Naopak je na ní zapsán Jakub Hromada, který má stále trest od UEFA...

Jsme limitovaní počtem hráčů, které můžeme zapsat. Přihlíželi jsme k různým věcem. Standa Tecl není úplně zdravý, na Admiře s B-týmem si obnovil zranění, které předtím doléčil. Hromada si díky zápisu odpyká trest a v odvetě už bude moct nastoupit. Máme tam možnosti do obou rozestavení, která hrajeme.

Nastoupí Mojmír Chytil konečně v základu?

Tuhle možnost také zvažujeme. Bereme v potaz různé okolnosti: standardní situace, síla, hra zády k bráně... Na druhou stranu musíme reagovat také na způsob hry Dnipra a i na to budeme volit nejlepší možnosti. Může se to stát, my jasno máme, ale prozrazovat to tady nebudu.