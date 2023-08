Soupeře jsem probíral s Kačarabou, říká Holeš. Z mužstva cítí sílu

Ve Slavii navíc dva ukrajinští hráči působí. Kromě Makse Talovjerova také Taras Kačaraba.

Slavia - Dnipro-1 úvodní duel 3. předkola Evropské ligy ve čtvrtek od 19:00 ONLINE

„Už jsem to s ním konzultoval, radil mi, na co si dávat pozor, takže to je pro nás velká výhoda,“ řekl na tiskové konferenci.

Do zápasu navíc slávisté nastoupí povzbuzení třemi ligovými výhrami v řadě, naposledy si poradili v domácím prostředí se Zlínem 2:1. „V předchozích zápasech jsme myslím podali dobré výkony, takže se těšíme, cítím z týmu sílu,“ pronesl Holeš.

„Na druhou stranu vnímáme, že je to Evropa, kde nás čekají dva zápasy a můžeme vypadnout, takže jde o hodně. Ale chceme do skupiny,“ povzbuzoval.

S trenérem Jindřichem Trpišovským se shodli na největších soupeřových hrozbách. „Kvalitu mají jednoznačně na míči a ve hře dopředu. Mají rychlá křídla, silného útočníka a výborné záložníky, kteří to umí s balonem u nohy.“

Přesto budou mít slávisté určitou výhodu. Dnipro před dvojutkáním s Pražany přišlo o útočníka Arťoma Dovbyka, který zamířil do španělské Girony.

„Je to skvělý hráč a zabiják. Když jsem viděl, jak skóroval v utkání proti Panathinaikosu, tak je pro nás určitě dobře, že nebude hrát,“ doplnil Trpišovský.

Kromě soupeře se však budou muset vypořádat ještě s trávníkem. Ten je totiž ve špatném stavu a dělají se v něm díry. K výměně však dojde až po čtvrtečním duelu.

Slavia - Dnipro-1 na O 2 TV Sport Úvodní utkání 3. předkola Evropské ligy mezi Slavií a Dniprem odvysílá stanice O 2 TV Sport v přímém přenosu. Studio moderátora Davida Sobiška s experty Jakubem Podaným s Markem Suchým startuje od 18:15.

„Hřiště je špatné a já se svojí postavou, jelikož nejsem úplně lehký, to pociťuji. Třeba při sprintu se mi boří nohy, takže je to obtížné,“ popsal Holeš.

„Ublíží to hlavně fotbalu, a to mě mrzí nejvíce. Hrajeme s technickým a fotbalovým týmem a je škoda, že máme takovou vizitku,“ postěžoval si také Trpišovský.

Holeš se na to však snaží nemyslet.

„Kdybych se bál, že se můžu zranit, tak bych se v podstatě nemohl hýbat,“ zhodnotil. „Je to sice komplikace, ale hrajeme na tom trávníku třetí zápas, takže víme, co čekat.“