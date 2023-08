Ukrajinská cesta do Evropské ligy. Když Slavia vyřadí Dnipro, čeká ji Luhansk

Když fotbalisté Slavie přejdou ve třetím předkole Evropské ligy přes ukrajinský celek Dnipro-1, čeká je v duelu o základní skupinu jiný tým z válkou zmítané země. V play off by se střetli se Zorjou Luhansk. Dvojzápas by opět začínali doma.