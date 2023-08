Zažíváme fotbalovou horečku. Ředitel Slavie o plánech i přestupech. Odejde Lingr?

Až ve čtvrtek večer vyběhnou slávisté k zápasu 3. předkola Evropské ligy proti Dnipru-1, bude v Edenu znovu. Jen v elegantním saku a na polstrované sedačce. Nervózní však bude podobně jako tenkrát. „Zápasy hodně prožívám. Ale snažím se krotit emoce. Už jen proto, že sedím poblíž funkcionářů soupeře,“ pousměje se třiatřicetiletý Říha.

V nejstarším fotbalovém klubu v Česku působí čtyři roky. Od letošního dubna zastává roli 1. místopředsedy představenstva a CEO, je tedy druhým nejvyšším mužem Slavie po Jaroslavu Tvrdíkovi.

V rozhovoru pro iDNES Premium mluví nejen o své cestě do Slavie. Jak to vypadá s tréninkovým centrem mládeže? Co je ideální přestup? Kterého sparťana by si vzal do Slavie? A odejde Maksym Talovjerov do West Hamu?