Rekordní zisk do koeficientu: švýcarské účty zoufaly, o výpočty se zajímá i Tvrdík

Virtuální souboje vedou účty sledující pohárovou matematiku už celý podzim a ty české si je náramně užívají, stejně jako ty opravdové bitvy na hřišti.

Spolu s bonusy za umístění Česko do národního koeficientu za čtvrtek připsalo 2,75 bodu, což je za tento týden vůbec nejvíce ze všech zemí.

Za výhru v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v případě Česka čtyřmi.

S celkovým dvanáctibodovým ziskem, rekordním od rozdělení federace, se od konce letní kvalifikace české týmy posunuly už o sedm pozic. Od minulých kol mají také skoro jistou první patnáctku a pět týmů v pohárech pro sezonu 2025/26.

A pořád nekončí, na rozdíl od dvanáctého Švýcarska, které má ve hře už jen Young Boys Bern. Shodou okolností může tým z hlavního města narazit v předkole play off Evropské ligy na pražskou Spartu.

Český koeficient za jednotlivé sezony od rozdělení federace 1994/95 - 4,000 (později přepočteno na 2,500), 1995/96 - 12,000 (později přepočteno na 10,333), 1996/97 - 4,666 (později přepočteno na 3,666), 1997/98 - 6,500 (později přepočteno na 4,875), 1998/99 - 2,250, 1999/00 - 8,000, 2000/01 - 6,000, 2001/02 - 5,500, 2002/03 - 6,200, 2003/04 - 7,375, 2004/05 - 2,875, 2005/06 - 4,625, 2006/07 - 5,750, 2007/08 - 5,125, 2008/09 - 2,375, 2009/10 - 4,100, 2010/11 - 3,500, 2011/12 - 5,250, 2012/13 - 8,500, 2013/14 - 8,000, 2014/15 - 3,875, 2015/16 - 7,300, 2016/17 - 5,500, 2017/18 - 5,500, 2018/19 - 6,500, 2019/20 - 2,500, 2020/21 - 6,600, 2021/22 - 6,700, 2022/23 - 6,750, 2023/24 - 12,000.

Dalšího konkurenta, Servette Ženeva, dvakrát vyřídila Slavia, naposledy 4:0. A plzeňská Viktoria zase díky neúspěchu Basileje snadněji proklouzla do skupiny Konferenční ligy, kterou zvládla bez jediné ztráty!

Švýcarské Lugano ve čtvrtek v pohárech skončilo. A tak je, i vzhledem k ostatním pozicím a pohodlnému tříbodovému náskoku skoro jisté, že Česko jedenácté místo udrží.

Mohlo však být i desáté, nebýt vítězství skotských Rangers na Betisu, díky němuž si ve sparťanské skupině zajistili první místo a jednobodový bonus do národního koeficientu za přímou účast v osmifinále. Sparta po vítězství 3:1 na Kypru nakonec proklouzla do vyřazovací fáze také.

„Skupina byla hodně těžká. Gratuluji Rangers a jsem rád, že můžu říct, že i my jsme si postup právem zasloužili,“ reagoval sparťanský kouč Brian Priske.

Tuzemským mužstvům před zimní přestávkou chybí na desátou pozici, která znamená pro domácího šampiona přímý postup do Ligy mistrů, už jen 1,3 bodu, což jsou v přepočtu tři vítězství.

Ohrožení od třináctého Rakouska, jemuž v pohárech zůstal jen Sturm Graz a čtrnáctého Dánska, které má Kodaň v osmifinále Ligy mistrů, už pravděpodobně nehrozí, pokud jeden z nich neobstará nadstandardní bodový zisk.

V další sezoně, v níž bude pětiletka rozhodovat o nasazování v ročníku 2026/27, by Česko momentálně startovalo na desátém místě, jež zaručuje mistra přímo v základní skupině Ligy mistrů. Na deváté Turecko, jež má ve hře ještě Galatasaray a Fenerbahce, ztrácí 0,050 bodu.

Pro potenciálního českého mistra by to byla parádní zpráva, vzpomeňme, jak tuzemská liga přímo do milionářské soutěže naposledy vyslala šampiona před pěti lety, kdy shodou okolností došlo na mistra patnácté země. I bez jistoty se pražská S pustila do utrácení, až titul vyhrála Plzeň s Pavlem Vrbou.

Ve hře je ale navíc také fakt, že mistr s nejvyšším klubovým koeficientem z kvalifikace projde do skupiny rovnou, což se může teoreticky týkat právě Slavie, jež má s 53 body po Šachtaru druhý nejlepší.

„Přiznám se, že sleduji spoustu věcí, koeficienty ale tolik ne. Vždy mě zajímá, abychom zvládli tu naši věc. Náš šéf (Jaroslav Tvrdík) je specialista na koeficienty, myslím si, že ten o tom ví úplně všechno, vždycky mi naposílá spoustu věcí,“ vyprávěl ve čtvrtek slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

„Samozřejmě vím o téhle možnosti, je tam ale ještě tolik variant, které se musí naplnit, že radši napřed něco splním a až pak se podívám, co to přinese.“

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Klubovy fotbal na patem miste v evropskych soutezich. Viktoria. Sparta. Slavia. Energii a zkusenosti tohoto neskutecneho pribehu je potreba prenest do ceskeho fotbalu vsech urovni. To je budoucnost. https://t.co/IdAet2A2mv oblíbit odpovědět

Šachtar, který je aktuálně jediný ze zemí mimo nejlepší desítku s lepším klubovým koeficientem než Slavia, je kromě Galatasaraye a Young Boys dalším z celků, které může nejdřív Sparta a posléze také Slavia potkat v play off Evropské ligy.

Dosavadním výsledkem 12,000 už české týmy navíc překonaly ročník 1995/96, v němž měli nejprve stejný zisk, ale UEFA jej poté přepočítala a po snížení bodů za předkola na polovinu pokrátila na 10,333.

Že Česko zažívá naprosto mimořádnou sezonu, dokazuje i pořadí tohoto ročníku. V něm je aktuálně páté, až za ním je letos Francie. V žebříčku tuzemské celky figurují nejvýše od roku 2017, kdy jim patřilo rovněž jedenácté místo. Maximem od rozdělení federace je osmá příčka z přelomu tisíciletí.

Pokud by Česko zůstalo jedenácté, znamenalo by to, že šampion a vicemistr půjdou do předkol Ligy mistrů, další tým z ligy a vítěz domácího poháru do kvalifikace Evropské ligy a pátý celek do bojů o hlavní část Konferenční ligy.

Mimořádnou sezonu zažívá i Plzeň. Viktoria jako první český klub vyhrála všech šest zápasů skupinové fáze, a vyrovnala tím rekord soutěže. Západočeši za sezonu posbírali už 19,5 bodu, více získaly jen obhájce triumfu v Lize mistrů Manchester City, Real Madrid a Bayern Mnichov.

Slavia připsala 17,5 bodu a poprvé ve své historii ovládla v pohárech skupinu. Sparta v tomto ročníku přidala jedenáct bodů, čtvrtý celek v pohárech, pražští Bohemians, nezískali po dvou porážkách s Bodö/Glimt ani bod.