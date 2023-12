Spokojený Priske: Neuvěřitelný rok. Na Evropu jsme se skvěle adaptovali

Není pochyb o tom, že tohle je úplně jiná Sparta než v létě 2022, kdy ji dánský expert přebíral. V kyperském Limassolu ve čtvrtek vyhrála nad domácím Arisem 3:1, suverénně prosvištěla do jara a může se těšit na někoho ze zvučných soupeřů, kteří odpadli z Ligy mistrů.

Trenére, napadlo by vás to po příchodu do Sparty? Že tým relativně rychle postrčíte na mnohem vyšší úroveň?

Takhle jsem tehdy neuvažoval. Spíš jsem si říkal, že chceme vybudovat tým, který bude mít určitou tvář, styl hry, kulturu. Chtěli jsme něco budovat, na tom pracujeme dál. Ale to, co se nám povedlo v roce 2023, bylo něco neuvěřitelného.

Co vás nejvíc potěšilo?

Hráči i celý realizační tým dokázali opravdu velké věci. Nabrali jsme spoustu zkušeností, rozvíjeli se a ověřili si, že můžeme být konkurenceschopní i v Evropě. Věděl jsem, že na to máme, ale jak ukázala i tahle skupina, klíčové je vždycky koncentrovat se celých devadesát minut, nemít výpadky. Pokud to tak není, dopadne to jako na Betisu nebo Rangers, kde jsme zápasy ztratili. Ale celkově můžu říct, že jsme se na Evropu adaptovali skvěle.

Bylo to znát i v Limassolu. Překvapilo vás, jak sebejistě jste zvládli úvod? Už v jedenácté minutě jste vedli o dva góly.

Neřekl bych, že jsem byl překvapený. Znám naši kvalitu. Kluci odehráli ve skupině šest velmi dobrých zápasů. Tenhle byl samozřejmě extrémně důležitý, protože existovalo víc možností, jak se skupina může vyvinout. Jsem hrdý, jak to kluci zvládli, jak byli soustředění. Dva rychlé góly byly hodně důležité, Aris to měl pak těžší, ale nehrál vůbec špatně. Třetí gól už zápas definitivně rozsekl, asi jsme mohli dát v první půli ještě další jeden nebo dva. Ale mám velký respekt k tomu, co se nám povedlo.

Co říkáte tomu, jak se nakonec skupina vyvinula? Vyhráli ji překvapivě Rangers, Betis skončil až třetí.

Byla hodně těžká. Všichni jsme věděli, jak jsou soupeři dobří. Třeba Aris byl v Evropě poprvé a stejně odehrál velmi kvalitní zápasy. Proto jsem opravdu pyšný na to, co kluci dokázali. Odehráli jsme dobrá utkání třeba i v Seville a Glasgow, nedotáhli jsme to výsledkově, ale tým pak zvládl ustát ty zápasy, kde se rozhodovalo. Koncentrovali jsme se celých devadesát minut, dali do toho všechno. Gratuluji Rangers a jsem rád, že můžu říct, že i my jsme si postup právem zasloužili.

Co jste říkal výkonu stopera Vitíka? Jednou parádně zaskočil i za gólmana Vindahla.

Viťas je jedním z těch, kteří se hodně zlepšili od chvíle, kdy jsme začali ve Spartě pracovat. Opravdu na sobě zapracoval, vyhrává souboje, brání s nasazením života, je jako voják, jeden z nejlepších obránců v Česku. I v Evropě hraje velmi dobře. Brankář z něj asi nebude, ale komplexní obránce? Je na dobré cestě.

Kouč Brian Priske ze Sparty během zápasu s Arisem Limassol.

Jak jsou na tom zdravotně obránci Sörensen, Preciado, Panák? První dva střídali, třetí ani nenastoupil.

Asger je v pohodě, je jen unavený, moc toho teď nenatrénoval kvůli zranění. Angelo si snad nic nenatáhl, ale cítil určité pnutí ve svalu, uvidíme, jestli bude o víkendu proti Teplicím ready. Panákovi se přes den trochu přitížilo, necítil se dobře, nemohl hrát. Ale snad to bude brzy lepší a na další zápas bude taky připravený.

Asi už se těšíte na zimní pauzu, že?

Stejně jako všichni. Těším se, až strávím nějaký čas s rodinou, kamarády a odpočinu si, jsem taky jen člověk. Ale nezapomínejme, že nás čeká hodně důležité poslední utkání. Musím znovu pochválit fanoušky, kteří cestovali velkou dálku z Prahy a celou sezonu nám hodně pomáhají. I pro ně chceme poslední zápas roku zvládnout. Kluci toho moc nenaspí, ale věřím, že v neděli budou nachystaní, že získáme důležité tři body a naplníme očekávání.