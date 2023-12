Sparťan Krejčí: Za podzim bych nám dal jedna minus. Přece jen, nevyhráli jsme všechno

Sparta na Kypru porazila tamní Aris 3:1 a z druhé příčky postoupila do jarní vyřazovací fáze.

K tomu vede domácí nejvyšší soutěž, jejíž podzimní část zakončí v neděli proti Teplicím.

„Nepolevit v koncentraci, zvládnout poslední zápas a pak se těším, jak si od sebe odpočineme. Je toho už hodně,“ prohlásil Krejčí. Když mluvil s novináři, na Kypru už bylo pátek na ránem.

Jakou známku byste Spartě za podzim dal?

Jedna minus, přece jen jsme všechno nevyhráli.

Přitom na začátku listopadu po porážce na Rangers jste v Evropské lize byli na pokraji vyřazení. Vzpomenete si na to ještě?

Hrajeme velmi kvalitní soutěž a opět se nám potvrdilo, že když věříme a budeme pracovat pořád stejně, tak se nám to může vyplatit. Jsem rád, že se to ukázalo. A hlavně, že jsme na to byli připraveni.

Ale po Rangers jste to ve vlastních rukách neměli.

Pořád se ptáte, jestli věříme. Ano, věříme pořád. Jsme tak nastavení už z minulé sezony.

Sparťané v objetí po třetí brance proti Arisu Limassol.

Nebyli jste daleko od prvenství ve skupině a postupu z první příčky rovnou do osmifinále. Věděli jste, jaké je skóre v Seville?

Upřímně, nikdo to nezmiňoval. Ani nevím, jak to tam dopadlo. My jsme potřebovali výhru, abychom postoupili. A teď se budeme zajímat o ty další věci.

Dál jdete společně s Rangers. Překvapilo vás, že jste pod sebe dostali zrovna Betis Sevilla?

Jo, překvapilo. Je to zajímavé. Měli jsme hodně vyrovnanou skupinu, každý z týmů hrál jiný styl fotbalu. My jsme rádi, že pokračujeme.

Tušíte, na koho můžete na jaře narazit? Bude to jeden z týmů ze třetích míst Ligy mistrů.

Samozřejmě, že Ligu mistrů sledujeme. Je to nejlepší soutěž, od těch týmů se můžeme učit. Povědomí máme. Uvidíme, jak los dopadne.

Koho byste si přál?

Hanciho, takže Feyenoord Rotterdam.

Poprvé do jarní části evropských pohárů postoupily tři české kluby. Je fotbal v zemi díky Spartě, Slavii i Plzni na vzestupu?

Je dobře, že jsme konkurenceschopní. Sbíráme body do koeficientu a pak můžeme hrát v pohárech s těmi nejlepšími. Liga vzbudí ohlas, cizinci o ní budou vědět a pro kluby bude jednodušší je k nám přilákat. A tím se zase zlepší kvalita.

To ukazuje i příklad Sparty. V Limassolu jste v základní sestavě měli sedm zahraničních hráčů, po deseti minutách jste vedli 2:0, poločas vyhráli 3:0. Představoval jste si to tak v ideálním scénáři?

Takhle přesně si to představovat ani nejde. Ale čekali jsme, že když oni musí dát dva góly, aby šli před nás, tak budou hrát hodně útočně a vzadu to budou mít otevřené. A že se z brejků prosadíme. Docela nám to vycházelo. Díky našemu správnému nastavení to dopadlo takhle dobře.

Přispěli k tomu i fanoušci. I na dalekém Kypru vám vytvořili takřka domácí prostředí, souhlasíte?

Paráda, děkuje moc. Jsme rádi, že si to všechno můžeme užít společně. Podporovali nás nejen na Arisu, ale každý zápas venku. Jsou nedílnou součástí úspěchů.

Možná i díky nim Sparta v pohárech po dvanácti zápasech vyhrála venku.

Těch důvodů je víc, ale jak už jsem vám říkal před zápasem, já tu sérii neřešil. Jsem rád, jak jsme k tomu přistoupili. Co jsme říkali před zápasem, tak bylo jasně vidět i na hřišti.