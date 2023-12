Evropský fotbal nám teď sedí, cítí Trpišovský. Možná přijde o asistenta

Červenobílí vyhráli i pátý domácí zápas pohárového podzimu bez inkasované branky. V součtu s předkoly mají v Edenu výjimečné skóre 17:0.

„Když si vzpomenu, jak jsme se tady loni v Konferenční lize trápili s Ballkani, remizovali se Sivassporem a podlehli Kluži, jsou to diametrálně odlišné výkony. Z týmu cítím velkou energii, po utkání s AS Řím jsem tvrdil, že to bylo nejlepší představení nové Slavie. Možná nám teď spíš sedí evropský styl. A nesmím zapomenout ani na atmosféru, která je při domácích pohárových zápasech naprosto výjimečná,“ řekl Trpišovský.

Servette jste sfoukli de facto za poločas.

Přitom jsme do utkání nevstoupili nejlépe. Soupeř se na začátku velice dobře pohyboval a ukázal technickou kvalitu, kterou má. Nám pomohla nátlaková hra a první gól, který padl po situaci, na kterou jsme se chystali. Křižné balony na zadní tyč, soupeřova slabina.

Dva góly dal útočník Chytil, který patří mezi nejlepší střelce Evropské ligy. Čím to, že si na Slavii tak rychle zvykl?

Mám z Mojmy velkou radost, vybavuju si ještě jeho první ligový zápas v základní sestavě; nastoupil za Olomouc proti Spartě a hned jí dal gól. Už tehdy jsem klukům-trenérům psal: Podívejte se na něj! Naskautovaného ho máme opravdu pečlivě, když jsme ho přiváděli, byli jsme přesvědčení, že svou typologií do našeho týmu zapadne.

Stalo se.

Souvisí to s jeho adaptabilností i tím, jak připravený přišel. Po fyzické i taktické stránce. Srovnal bych ho s Davidem Douděrou, který je na tom podobně. Pokud dorazí hráč se stovkou ligových startů, je pro něj snazší se přizpůsobit než třeba pro cizince nebo někoho, kdo v lize začíná. Navíc Mojmovi podle mě vyhovují zápasy v Evropě: jsou otevřenější, je tam víc situací jeden na jednoho, nebrání se tak těsně.

Jak vysoko řadíte postup z prvního místa skupiny?

Hodně vysoko. V každé evropské skupině vždycky potkáte velký tým z velké ligy, my za sebou nechali AS Řím, což je skvělé. Vítězství ve skupině pro nás má navíc obrovské benefity: sportovní i ekonomické. Dohromady jsme jen proti Servette hráli možná o sedmdesát milionů, navíc jsme nasazení rovnou do osmifinále. Důležité to bylo samozřejmě i z hlediska koeficientu.

Který zápas ve skupině byl nejtěžší?

Složitá otázka, protože těžko vybrat jeden. Náročné byly samozřejmě zápasy s AS Řím, ale třeba i první utkání v Ženevě, tři dny před derby proti Spartě, nebylo jednoduché. Nastoupili tam noví hráči, zvládli jsme to a ta výhra určila ráz celému podzimu. Řekl bych, že nejtěžší nakonec bylo udržet kontinuitu a kvalitu ve všech šesti kolech.

Mimochodem, spekuluje se o odchodu vašeho asistenta Jaroslava Köstla. Dokončuje trenérskou profilicenci a zájem je o něj například v Českých Budějovicích. Opravdu vás může opustit?

Nějaké možnosti s námi Jarda už probíral. Je to logické vyústění, podobně jsem na tom byl i já, taky jsem se chtěl z pozice asistenta dostat do ligy. Jarda se toho spoustu naučil a už dřív jsme se bavili o tom, že má ambici jít vlastní cestou. Čeká na správný čas i příležitost. Chci jen říct, že mezi námi nejsou žádné neshody, jak se prý někde píše. Známe se dlouho a opravdu je možné, že se blíží doba, kdy od nás odejde. Ale taky není vyloučené, že tady s námi další tři nebo čtyři roky bude. Nakonec záleží na něm, jak se rozhodne.