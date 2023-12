Šest výher? Něco unikátního, řekl Koubek. V Baierovi vidí Petra Čecha

„Vyhrát šest zápasů je něco speciálního, unikátního. Je to zápis do historie a máme z toho velkou radost. Když se skupina vylosovala, nenapadlo by mě, že něco takového dokážeme. Skvělá chvíle,“ prohlásil dvaasedmdesátiletý Koubek po čtvrteční jasné výhře 3:0 nad Astanou.

Do klubové pokladny šest vítězství napumpuje částku téměř 200 milionů korun. A osmifinále, které se losuje 23. února, může do Plzně nasměrovat velmi zajímavého soupeře, v osudí budou mimo jiné Ajax Amsterodam, Betis Sevilla, Frankfurt či Ferencváros.

Přejete si v osmifinále spíš věhlasného soupeře, nebo tým, s nímž by se dalo reálně hrát o postup?

Já mám filozofii, že ve fotbale se dá hrát s každým. Nepřemýšlel jsem o konkrétním soupeři, po očku jsem se jen podíval na ty potenciální. Jsou tam dobré, blyštivé značky. Těším se na los.

Napadá vás hlavní motiv toho, proč se vám v Evropě tolik dařilo?

Neznám jednu generální odpověď. Určitě si nemyslím, že to bylo silou soupeřů. Minulý rok měla Slavia podobnou skupinu a byla velmi obtížná. Myslím, že to může být kouzlem evropské scény. Hráči se možná dokáží ještě víc koncentrovat, poháry jsou sledované, je to scéna, na kterou svítí reflektory. Je to taková směska. V každém utkání je řada motivů a my jsme je do sebe dokázali dostat. Zejména v defenzivě jsme byli velmi důslední, dostali jsme jedinou branku, doma žádnou.

Jste na hráče hrdý?

Jsem a mám radost, že náš kádr prokázal svou životaschopnost. Díky Konferenční lize dostali v závěru podzimu šanci další hráči a uchopili ji velice správně. Kádr se nám do šířky rozehrál, ukázal velkou sportovní úroveň.

Zamotali vám trochu hlavu hráči, kteří bojují také o to, aby v Plzni zůstali?

Zcela určitě. Vždy je potřeba tým nějakým způsobem okysličit, ale životaschopnost současného se potvrzuje. Pokud jde o změny, vždy nějaké přijdou. Uvidíme, nemám přesné informace. Ale vidím, že není potřeba nějakých razantních.

Jhon Mosquera se raduje z trefy do sítě Astany. Adam Vlkanova střílí gól a posílá Plzeň do vedení proti Astaně.

Pokud odejde útočník Durosinmi, bude to pro Viktorii velké oslabení?

Rafiu je hráč, o kterého mají zájem vyspělé evropské ligy. Pokud ho ztratíme, určitě to oslabení bude. Vzpomeňte si na jeho práci, než se zranil. Možná bychom s ním byli ještě dál. Ale dokázali jsme ho nahradit, to zase klobouk dolů před ostatními hráči. Pochopili, že výkon na nich nyní stojí a zabrali.

Proti Astaně jste si již v první půli vytvořili řadu šancí, ale neproměnili je. Pomohly změny, které jste po přestávce udělal?

V prvé řadě byly změny plánované, abychom tu zátěž posledních dnů maximálně rozdělili na celý kádr. Takže to nesouviselo s vývojem utkání. Ale je pravda, že i když s tím nesouvisely, přinesly efektivitu.

Dva góly vstřelil Kolumbijec Mosquera. Sedí mu role střídajícího hráče?

Zmínil bych i Honzu Klimenta. Nastoupil a za pár minut krásně Jhonovi (Mosquerovi) přihrál na gól. To se povedlo, někdy to tak bývá. Mosquera určitě odvedl, co se od něj očekávalo. A věřím tomu, že je schopen neříci tady poslední slovo.

Těší vás, jak se ve velkém fotbale prezentují plzeňští mladíci? Neobáváte se, že i na ně brzy začnou chodit nabídky?

Jen ať chodí, to je v pořádku, takový je fotbal. Pro mě je rozhodující, že jim roste sportovní úroveň a sebevědomí. Že to prospívá v jejich dalším vývoji, ověřují si, že jsou schopni v mladém věku takové konkurenci čelit. To mě těší.

Třeba osmnáctiletý gólman Viktor Baier vypadá mezi tyčemi velice zkušeně.

Kdybyste ho viděli zblízka, má dětskou tvář. (úsměv) Je to velký talent, vidím tam mezinárodní přesah. Pokud půjde správnou cestou, opravdu má velkou perspektivu. Napadá mě Petr Čech, v jeho šlépějích by klidně mohl jít. Nebojím se odvážných prognóz.

Plzeňský Lukáš Kalvach (23) zakončuje z přímého kopu v utkání s Astanou.

V jarní fázi evropských pohárů se poprvé objeví tři české týmy. Co tomu říkáte?

Co na to říkám? Držme se našeho fotbalu. Neplivejme na něj, nešpiňme ho. To myslím obecně. Když si čtu občas nějaká fóra, co tam lidi píšou, tak nechápu...

V neděli zakončíte první polovinu sezony v Olomouci, kde budete hájit třetí příčku tabulky. Jak důležitý ten zápas bude?

Čeká nás těžké utkání. Sigma přemýšlí stejně, má zálusk na třetí místo. Je tam balík asi pěti mužstev, které myslí na třetí místo a my jsme jedním z nich. Čeká nás náročný duel, zase po pohárovém čtvrtku. Ale myslím, že se nám podařilo nějaké síly ušetřit a pojedeme tam s cílem to dokázat.