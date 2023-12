Tři kluby v jarní Evropě: fantazie a 730 milionů. A může být ještě líp

Dochází vám, co se vlastně povedlo? Na český fotbal můžete právem nadávat z tisíce důvodů, ale to, co kluby dokázaly v podzimních pohárech, je bez nadsázky zázrak. Poprvé v samostatné historii prošly tři domácí značky - Slavia, Sparta a Plzeň - do jara.