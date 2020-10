I Beer Ševa řeší trable s covidem. Nepříjemné pro oba, ví kouč Slavie

Na tiskové konferenci před zápasem Evropské ligy s Hapoelem Beer Ševa (čtvrtek, výkop 18.55) se téma covid-19 pochopitelně hodně řešilo.

Vždyť slávisté museli po testech, které provedli minulý týden po konci reprezentační přestávky, nechat doma v karanténě dva hráče a dva členy širšího realizačního týmu.

„Covidová doba si hodně hraje se sportovní formou týmů, je v tom i spousta dalších vlivů, které budou vývoj skupiny ovlivňovat,“ přemítal Trpišovský při videokonferenci z Izraele.



Co se zmíněné „covidové doby“ týče, ovlivnila i domácí Beer Ševu. Nejenže se v Izraeli od půlky září kvůli kritické situaci nehraje liga a v zemi platila poslední měsíc striktní celostátní karanténa.

Hapoel od 13. září odehrál jen tři úspěšné zápasy předkol Evropské ligy a před duelem se Slavií ohlásil hned několik nakažených v čele s hlavním trenérem Josefem Abukasisem.

Hapoel Be'er Sheva @HBS_FC בבדיקות הקורונה שנערכו הבוקר נמצאו שלושה שחקנים חיוביים לנגיף: ז'וסוואה פשקיירה, לואי טאהא ורז רחמים. תוצאות הבדיקות של שלושת השחקנים הבאים הינן גבוליות: מריאנו בריירו, דוד קלטינס ואיליי מדמון. בנוסף, גם בדיקותיהם של יוסי אבוקסיס ואליניב ברדה חזרו חיוביות. 1/2

Podle klubového twitterového účtu měl v úterý ráno pozitivní výsledek i jeho asistent Eliyaniv Barda, obránce Loai Taha, náhradní gólman Raz Rahamim a důležitý záložník Josué, jenž gólem z penalty rozhodl o postupu Beer Ševy do skupiny přes Plzeň.



„Josué řídí celou ofenzivu, v minulých zápasech podal vynikající výkon,“ vypozoroval Trpišovský.



„Zaregistrovali jsme zprávy, že se v domácím týmu problémy objevily. Máme podobné potíže,“ pokračoval trenér Slavie. „Přišli jsme o dva hráče ze základní sestavy, kteří tu s námi být nemůžou. Pro domácí je to nepříjemné, protože jde o hráče ze základu, pro nás taky.“

„Absence Tomáše a druhého hráče, který je pro nás hodně důležitý, jsou pro nás velké zásahy,“ prohlásil Trpišovský tajemně. Izraelští novináři se pídili po konkrétní osobě, bylo jim však řečeno, co ti čeští dávno vědí – v tuzemsku kluby jména nakažených obvykle nezveřejňují.



Slávistický kouč nicméně řeší, jak proti izraelskému soupeři poskládat obranu, schází mu i defenzivní univerzál Ondřej Karafiát: „Bohužel se nám těžce zranil na tréninku...“

Mezi dostupnými hráči navíc momentálně nemá standardního pravého beka. Pravděpodobně tudíž na Beer Ševu zvolí systém se třemi stopery.

„Zvažujeme to směrem k celé sezoně. Tomáš Holeš je mimo, Vláďa Coufal odešel. Nějaké varianty máme, ale v tuhle chvíli nemáme klasického pravého obránce. Je to spíš věc směrem do budoucna – jakým způsobem dohrajeme podzimní část, než se nám podaří přivést typologickou náhradu za Coufala. Rozestavení se třemi obránci je pro nás jedna z možností.“



Trpišovský doufá, že se jeho týmu povede zopakovat úspěšný vstup do skupiny Evropské ligy: před dvěma lety vyhrál nad Bordeaux 1:0 a odrazil se k postupu do vyřazovací fáze.

„První zápas ve skupině je vždycky důležitý,“ uvědomuje si trenér. „Hrajeme venku proti týmu, který v předkolech ukázal velkou kvalitu a porazil všechny soupeře včetně Plzně, která skončila v naší lize druhá a hrála s námi o titul,“ připomněl.

Neúspěšnou snahu Viktorie o pohárový podzim nicméně s jejím koučem Adrianem Guľou nerozebíral. „Nevolal jsem mu, viděl jsem všechny zápasy Beer Ševy. Nasbírali jsme všechny poznatky, které jsme potřebovali,“ dodal.