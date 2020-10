Po třech letech do Izraele, slávisté si letí pro výhru. Věříme si, vzkazují

Tak především velice přísný režim, protože v Izraeli platila kvůli kritické koronavirové situaci poslední měsíc striktní celostátní karanténa. A její současná uvolnění jsou jen nepatrná.

„I my jsme měli v posledních dnech problémy, kvůli covidu jsme nemohli trénovat, ale protože to pro nás nebylo nic nového a zvykli jsme si na to už v průběhu jara, věřím, že to pro nás nebude takový problém,“ řekl klubové televizi asistent trenéra Zdeněk Houštecký.



Výkop je ve čtvrtek od 18.55. Soupeřem slávistů bude Hapoel Beer Ševa a hrát se bude na stadionu Petahu Tikva s dvěma tribunami a modrými sedačkami.

Takřka dokonalá kopie stavby, uvnitř které se slávisté představili před třemi lety v Netanji. Vzpomínáte?

Stadion v izraelském městě Netanja, kde se fotbalisté Slavie utkali v roce 2017 v Evropské lize s Maccabi Tel Aviv.

To utkání si ze současného kádru vybaví jen Přemysl Kovář, který kryl záda tehdejší jedničce Janu Laštůvkovi a nyní bude pro změnu k ruce Ondřeji Kolářovi.

Jeho pozice náhradníka zůstává, jinak se ale ve Slavii změnilo takřka všechno: trenéři, kompletní hráčský kádr i zvuk, který klub z Prahy v Evropě nyní má.

Před třemi lety se v pohárech objevil po letech strádání a bezprostředního strachu o přežití. Po čase se znovu rozkoukával a pod trenérem Jaroslavem Šilhavým získával evropské zkušenosti.



Právě v Izraeli udělal proti Maccabi důležitý krok, protože díky dvěma gólům Josefa Hušbauera po deseti letech vyhrál v Evropě na stadionu soupeře.

Od té doby červenobílí dobyli třeba Petrohrad nebo Kodaň. Přesvědčivě zvítězili v Genku, čímž se odrazili až do čtvrtfinále Evropské ligy. Hráli základní skupinu Champions League, kde je minuty dělily od vítězství na San Siru proti Interu Milán.



Pod trenérem Jindřichem Trpišovským je to zkrátka jiná Slavia. Sebevědomější, mnohem zkušenější a v těžkých zápasech vyzrálejší, byť během posledních dvou sezon ztratila několik důležitých postav.

Přesto bude ve čtvrtek v Izraeli favoritem.

„Když se na celou skupinu podíváme, jsou v ní ještě Leverkusen a Nice, takže přes Beer Ševu určitě vede cesta k postupu. Chceme ze zápasů s nimi šest bodů, jedeme tam vyhrát,“ slibuje Houštecký.



Pro Beer Ševu bude Slavia historicky třetím protivníkem z Česka. V minulosti se v Evropské lize střetl se Spartou a dvakrát také s Plzní, kterou při posledním měření sil na začátku října vyřadil.



Od té doby však žádné utkání nehrál, protože v Izraeli je kvůli koronaviru stejně jako nyní v Česku domácí soutěž zastavena.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Jsme povercivy. V Dansku jsem nebyl, tak do Izraele klub doprovodim a doufam, ze privezeme vyhru https://t.co/5yLM8wHtn2 oblíbit odpovědět

„Z tohoto pohledu to jistě bude zajímavé. Člověk neví, jak to na hráče jednoho nebo druhého týmu zapůsobí, bude záležet na momentální formě a rozpoložení. Ale my si na soupeře věříme,“ přesvědčuje asistent trenéra.



Beer Ševa v Izraeli patří k nejúspěšnějším klubům nedávné historie. V poslední pětiletce získala tři tituly a v minulém ročníku ovládla domácí pohár. To všechno pod dohledem ambiciózní majitelky Alony Barkatové.

„Čeká nás nepříjemný soupeř, mají silné hráče především směrem dopředu, velmi dobré brejky, ale my na ně budeme připravení. Soustředíme se na to, abychom podali dobrý výkon,“ dodal záložník Ondřej Lingr.