Další tři nakažení ve Slavii. Tým jde do izolace, čekají ho kontrolní testy

„Během reprezentační přestávky jsme se rozhodli nechat všechny hráče a členy realizačního týmu přetestovat. U tří osob vyšel pozitivní výsledek,“ sdělil mluvčí klubu Michal Býček. „Všichni tři mají bezpříznakový průběh nemoci a okamžitě byli izolováni od zbytku týmu. V tuto chvíli jsou v domácí karanténě,“ doplnil. Jména nově nakažených klub neuvedl.

Symptomy onemocnění nevykazuje podle svého dopoledního vyjádření ani Tomáš Holeš, další z nakažených slávistů: „Cítím se dobře a zůstávám doma,“ sdělil a popřál štěstí národnímu týmu, který už bez něj nastoupí ve středu ve Skotsku.

Ve Slavii se nákaza covidem-19 objevila už potřetí. V květnu, ještě před restartem fotbalové ligy, měl pozitivní test jeden z hráčů širšího kádru. V srpnu se další fotbalista nakazil během tréninkového kempu v Rakousku.



Protikoronavirová opatření, která si klub interně nastavil, jsou přitom ještě přísnější než nařizují regule. Před zářijovým bojem o Ligu mistrů se tým od okolního světa více než týden izoloval v hotelu, odkud vyrážel jen na tréninky a k zápasům.

Nyní zůstávají všichni v domácí karanténě.

„Ve středu budou v izolaci všichni, následně dojde k dalšímu přetestování všech členů A-týmu včetně reprezentantů a rozhodne se o dalším postupu,“ vysvětlil Býček.

Slavii nově odhalené případy nákazy v týmu komplikují situaci před startem Evropské ligy, do které má vstoupit příští čtvrtek 22. října v Izraeli proti Hapoelu Beer Ševa.

Žádný ligový zápas do té doby neodehraje, soutěž byla po vládních nařízeních, platných do 3. listopadu, která sportovní akce zakazují, přerušena. A řeší se i forma tréninku, v němž by se neměly potkávat větší než šestičlenné skupiny.

Koronavirus se v posledních dnech a týdnech explozivně šíří v celém Česku a fotbalové prostředí není výjimkou.

Vždyť jen v národním týmu se nákaza potvrdila u pěti hráčů včetně trenéra Jaroslava Šilhavého a v karanténě je od minulého týdne také prvoligový Jablonec, jenž má dva nakažené fotbalisty a jednoho z realizačního týmu.