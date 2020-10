Slávista Hovorka o duelu v Beer Ševě: Nic lehkého, ale chceme uspět

Je jedním ze slávistů, kteří se během reprezentační pauzy představili v dresu českého výběru. Hovorka odehrál celý přípravný duel s Kyprem (2:1), před týdnem pak naskočil i do Ligy národů ve Skotsku, kde po dvaceti minutách střídal zraněného Ondřeje Čelůstku.

Za normálních okolností by fotbalisté hráli minulý víkend ligu, tu však vláda kvůli šíření koronaviru zastavila. A tak Slavie po přestávce rovnou skočí do Evropské ligy, ve čtvrtek od 18.55 hraje s Beer Ševou.

Je pro vás nepříjemné, že jdete do zápasu v Izraeli, aniž byste o víkendu nastoupili v lize?

Minulý týden jsme měli reprezentační přestávku a hráli jsme nějaké zápasy, takže si myslím, že to nebude problém. Také spolu trénujeme, takže jsme měli čas se připravit.



Co od Hapoelu Beer Ševa, přemožitele Plzně z předkola, očekáváte?

Viděli jsme zápas s Plzní, který nám o soupeři dost napověděl, takže je určitě nebudeme podceňovat a budeme se koncentrovat jako na každý jiný zápas.



Jak důležité bude v Evropské lize dobře odstartovat?

Pro oba týmy to bude zásadní zápas, chceme do toho vstoupit úspěšně. Víme, že to nebude nic lehkého, ale chceme uspět.

Trenér Jindřich Trpišovský vlastně nemá pravého beka: Vladimír Coufal přestoupil, Tomáš Holeš má koronavirus. Bude to problém pro defenzivní souhru?

Je to určitě trochu nepříjemné, protože oba dva podávali stabilně dobré výkony. Bohužel tyhle věci k tomu patří.